× Hitzefrei! Die besten Ziele für eine Coolcation

Gemäßigte Temperaturen, coole Brisen und herrliche Natur – die besten Ziele für den neuen Urlaubstrend „Coolcation“.

Auch wenn Hartnäckige es noch immer nicht wahrhaben wollen: Der Klimawandel ist da. Und mit ihm Hitze und Wetterextreme. Auch der letzte Sommer stand für absolute Rekordtemperaturen. Und viele suchen mittlerweile nach Urlaubszielen, die in den Sommermonaten Erfrischung versprechen. Coolcation heißt dieser neue Trend und wir kennen die besten Destinationen für Ihre Ferien ohne Schweißperlen.

Finnland

Abenteuer in einzigartiger Natur verspricht der Sommer in Finnland. Hier locken vier Regionen, jede mit ihren eigenen, einzigartigen Merkmalen: Region Helsinki, Küste und Schärenmeer, Lappland und Seenplatte. Letztere ist perfekt, um ins kühle Nass zu springen und eine tiefe Verbundenheit mit der Natur zu verspüren.

Tipp: Der Saimaa-See im Osten von Finnland. Wobei die Bezeichnung „See“ eigentlich nicht ganz korrekt ist. Vielmehr stellt der Saimaa ein System von mehr als 120 miteinander verbundener Seen auf rund 4.370 Quadratkilometern Fläche dar. Allein die nackten Zahlen lassen vermuten, welche gigantische Wasserfläche sich hier befindet. Denn der Saimaa misst stolze 15.000 Kilometer Küstenlinie – mehr als Spanien! Im gigantischen Areal liegen rund 14.000 Inseln. Das Jedermann-Recht erlaubt es allen, auf den Insel zu zelten, Beeren und Pilze zu sammeln oder zu fischen. Es gibt tolle Kanurouten und mehrere Anbieter organisieren im Sommer geführte Touren. Übrigens: Wo ein See ist, da ist sicher auch ein Häuschen. Am besten, man sucht sich ein ruhiges Plätzchen am Wasser und erlebt die finnische Art der Entspannung. Im spektakulärem Seengebiet findet jeder Erholungssuchende garantiert seinen Lieblingsplatz.

Schottland

Schottland ist bekannt für seine atemberaubende Landschaft, die schroffen Highlands, mystische Seen und historische Burgen. Während einer Coolcation in Schottland können Reisende durch die Highlands wandern, die berühmte Isle of Skye zu erkunden. Ein malerischer Ausgangspunkt dafür ist der Hauptort Portree. Hier schmiegen sich bunt bemalte Häuser in die geschützte Bucht am Hafen. Einen Spaziergang entfernt befindet sich der Aussichtsturm The Lump, der einen fantastischen Blick auf das zerklüftete Küstenpanorama bietet. Ein berühmtes Ausflugsziel auf der Isle of Skye sind die sogenannten Fairy Pools, in welcher der Legende nach Feen baden. Wer sich selbst davon überzeugen möchte, kann sich bei einem Besuch der traumhaften Wasserfälle und natürlichen Pools überzeugen, dass das kristallklare Wasser für magische Wesen bestimmt sein muss. Zu den landschaftlichen Höhepunkten der Insel zählt auch Quiraing, der nördlichste Kamm des Trotternish-Gebirges. Vom Quiraing Viewpoint führen Wanderwege weg, mit beeindruckendem Panorama. Entstanden ist der Quiraing mit seinen zackigen Gipfelzügen durch einen Erdrutsch. Aktivurlauber können markante Felsformationen wie die „Needle“ bewundern, sich an grünen Hochebenen erfreuen und echtes Highlander-Feeling erleben. An die äußersten Ränder des Vereinigten Königreichs mit spektakulären landschaftlichen Höhepunkten Schottlands stößt man auf der Rundtour North Coast 500. Die Panoramaroute gilt als die schottische Antwort auf die Route 66, fasziniert mit Weite, Einsamkeit, Bergen, Seen und Stränden. Als Ausgangspunkt eignet sich Inverness, die Hauptstadt der schottischen Highlands. Und wenn wir schon von Städten sprechen: Edinburgh und Glasgow sind Musts auf der Schottland-Bucketlist!

Kanada

Stehen bleiben, wo immer man will, und auf den schönsten Routen die herrliche Natur mit Flüssen, Seen und Wäldern erleben – in Kanada ist einfach alles möglich. Speziell in der Provinz Ontario kann man perfekt im eigenen Wohnmobil das traumhafte Gefühl von Weite erleben. Besonders schön: Die Fur Trade Route, eine der landschaftlich reizvollsten Strecken. Neun Tage Natur pur angefangen entlang der Ufer der Georgian Bay über den zerklüfteten Kanadischen Schild entlang der Küste des Lake Superior und westlich durch den Lake of the Woods bis nach Kenora. Der Lake Superior ist der größte Frischwassersee der Welt und für sein ozeanisches Temperament bekannt, welches zu urplötzlichen Wetteränderungen führen kann. Abgesehen davon ist die Fur Trade Route eine Reise in die Vergangenheit: Wissen über die Ureinwohner und den Pelzhandel, sowie die Erkundung von Kanurouten, Eisenbahnlinien, die die Rohstoffstädte mit der Außenwelt verbanden, verleihen der Route das gewisse Etwas.

Südafrika

Im Sommer ist hier Winter und damit die sogenannte „Secret Season“ mit weniger Touristen, angenehmen Temperaturen (zwischen 7 und 18 °C) und einer besonders üppigen Flora. Rund um Kapstadt kann man Delfine und Wale beobachten. Und für Surfer herrscht jetzt High Season, die Winde sind besonders stark (Tipp: Camps Bay).

Deutsche Inseln

Perfekte Coolcation-Ziele sind auch die deutschen Inseln in Nord- und Ostsee. Sylt, Rügen, Norderney & Co. bieten verträumte Naturschönheiten und maritime Lebensart – immer mit einem Schuss kühler Meeresbrise um die Nase.