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Das sind die 20 schönsten Strände der Welt
© Getty Images

Traumstrände

Das sind die 20 schönsten Strände der Welt

22.04.26, 12:08
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Wenn Sie schon sehnsüchtig vom Sommerurlaub träumen, kommt diese Nachricht wie gerufen: Tripadvisor hat die 20 schönsten Strände der Welt gekürt. Viele der Traumstrände liegen sogar nur wenige Flugstunden aus Österreich entfernt.

Die Tage werden wieder länger, die Temperaturen steigen und der Sommer kann endlich kommen! Nach dem langen, grauen Winter sehen sich viele nach Sonne, Strand und Meer. Doch wohin soll die Reise gehen, wenn die Auswahl so riesig ist? Die Reise-Plattform Tripadvisor hat basierend auf Millionen von Bewertungen der letzten zwölf Monate die „Travellers’ Choice Awards 2026“ veröffentlicht - darunter auch die schönsten Strände der Welt.

Die 20 schönsten Traumstrände der Welt reichen von Mexiko bis Australien. Doch auch Europa hat einiges zu bieten: Von Griechenland über Italien und Portugal bis nach Spanien finden sich hier beeindruckende Küsten und echte Traumziele.

Wer also noch nach Inspiration für den nächsten Strandurlaub sucht, ist hier goldrichtig!

Das sind die 20 schönsten Strände der Welt
© Getty Images

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Die 20 schönsten Strände der Welt

  1. Isla Pasion, Mexiko
  2. Elafonissi Beach, Griechenland
  3. Balos Lagoon, Griechenland
  4. Eagle Beach, Aruba
  5. Praia de Falésia, Algarve, Portugal
  6. Banana Beach, Phuket, Thailand
  7. La Jolla Cove, Kalifornien, Vereinigten Staaten von Amerika
  8. La Pelosa Beach, Italien
  9. Manly Beach, Australien
  10. Boulders Beach Penguin Colony, Südafrika
  11. Falassarna Beach, Griechenland
  12. Playa de Muro Beach, Mallorca, Spanien
  13. Tobacco Bay Beach, Bermuda
  14. Paleokastritsa Beach, Griechenland
  15. Kite Beach, Vereinigte Arabische Emirate
  16. Kelingking Beach, Indonesien
  17. Clearwater Beach, Florida, Vereinigten Staaten von Amerika
  18. Strand Spiaggia dei Conigli, Italien
  19. Bondi Beach, Australien
  20. Playa de Maspalomas, Spanien 

Der schönste Strand der Welt befindet sich in Mexiko. Zwei der Top-3 liegen in Griechenland. Wir nehmen die drei Hotspots genauer unter die Lupe:

Isla Pasion in Mexiko ist der schönste Strand der Welt

Das sind die 20 schönsten Strände der Welt
© Getty Images

Die Isla Pasion ist eine kleine abgelegene Insel in der Karibik und liegt etwa 10 Minuten mit dem Boot von der mexikanischen Trauminsel Cozumel entfernt. Wer den schönsten Strand der Welt sucht, wird hier fündig. Der weiße Sandstrand, das kristallklare Wasser und die unberührte Natur sind einzigartig. Auch Tauch-Fans kommen hier auf ihre Kosten, mit etwas Glück lassen sich hier sogar Rochen sehen.

Elafonissi Beach in Griechenland ist der schönste Strand Europas

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© Getty Images

Der "Pinke Strand" im Südwesten Kretas ist mittlerweile weltberühmt. Der einzigartige, rötliche Schimmer entsteht durch tausende zerkleinerte Muscheln. Die Lagunenlandschaft mit der vorgelagerten Insel ist ein geschütztes Naturparadies. Das Wasser hier ist flach, ruhig und glasklar. Beim Sonnenuntergang entfaltet der Strand seine volle Pracht. 

Balos Lagoon in Griechenland ist der drittbeste Strand 2026

Das sind die 20 schönsten Strände der Welt
© Getty Images

Auch der drittschönste Strand im Ranking befindet sich auf Kreta. Die Balos Lagoon ist einer der bekanntesten Fotospots der Insel und überzeugt mit einer atemberaubenden Landschaft und wunderschönem Wasser. Der Weg zum Strand ist zwar ein kleines Abenteuer, das festes Schuhwerk verlangt, doch sobald man den Strand erreicht lohnt es sich allemal. Wer die Anreise etwas entspannter gestalten will kann auch mit dem Boot anreisen.

Und, sind Sie schon bereit für den nächsten Strandurlaub?

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