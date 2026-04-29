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Platz 2 ist näher als gedacht: Die schönsten Traumstrände der Welt 2026
© Getty Images

Strand-Ranking

Platz 2 ist näher als gedacht: Die schönsten Traumstrände der Welt 2026

29.04.26, 12:05
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Der Sommer steht in den Startlöchern. Höchste Zeit also, den nächsten Strandurlaub zu planen. Inspiration liefert das neue Ranking der Experten von „The World's 50 Best Beaches“. Das Highlight? Einer der spektakulärsten Strände der Welt ist nur wenige Flugstunden von uns entfernt. 

Über 1.000 der weltweit führenden Reiseexperten haben gemeinsam abgestimmt, um die absoluten Traumstrände unseres Planeten zu küren. Die Erfolgsformel für das Ranking bestand aus acht Kriterien: Einzigartigkeit, wilde Tierwelt, unberührte Natur, die natürliche Geräuschkulisse, leichter Einstieg ins Wasser, ruhige Wellen, geringe Besucherzahlen und idyllische Bedingungen rund ums Jahr. Herausgekommen ist ein Ranking der schönsten Strände der Welt für 2026.

Platz 1: Entalula Beach, Philippinen

Platz 2 ist näher als gedacht: Die schönsten Traumstrände der Welt 2026
© Getty Images

Der Titel „Schönster Strand der Welt“ geht 2026 auf die Philippinen, genauer gesagt in die Provinz Palawan. Der Entalula Beach ist ein echter Geheimtipp! Warum? Weil er ein makelloses Meisterwerk der Natur ist. Puderweißer Sand trifft auf kristallklares Wasser, umrahmt von dramatischen Kalksteinfelsen und schattenspendenden Palmen. Da er an einer kleinen, unberührten Insel liegt und nur per Boot erreichbar ist, hat er sich seine magische Einsamkeit bewahrt. Unberührt, einzigartig und garantiert nicht überlaufen.

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Platz 2: Fteri Beach, Kefalonia, Griechenland

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© Getty Images

Das Paradies liegt direkt vor unserer Nase. Der Fteri Beach in Griechenland sichert sich die Silbermedaille. Versteckt in einer einsamen Bucht auf Kefalonia und umgeben von majestätischen, weißen Klippen, ist dieser Strand ein absoluter Traum. Der Mix aus weißen Kieselsteinen und feinem Sand fällt flach in das türkisfarbene Wasser des Ionischen Meeres ab. Man erreicht den Strand nur per Boot oder über einen steilen Wanderweg. Das hält die Massen fern und garantiert absolute Friedlichkeit.

Platz 3: Wharton Beach, Australien

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Ruhesuchende und Surfer aufgepasst: Der Wharton Beach in Westaustralien (Duke of Orleans Bay) ist selbst an den heißesten Sommertagen ein Rückzugsort fernab der Massen. Das Wasser schimmert unwirklich türkis, der Sand ist makellos weiß. Als Bonus gibt es hier nicht nur fantastische Surf-Bedingungen, sondern auch exzellente Chancen, Delfine beim Spielen in den Wellen zu beobachten.

Platz 4: Nosy Iranja, Madagaskar

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Zwei Inseln, verbunden durch ein Naturwunder: Vor der Küste Madagaskars liegt Nosy Iranja. Der absolute Wow-Faktor ist eine zwei Kilometer lange Sandbank, die bei Ebbe die beiden kleinen Inseln verbindet und bei Flut wieder im Meer versinkt. Wer hier spaziert, läuft förmlich übers Wasser. Zudem ist der Strand ein Paradies für Meereslebewesen, besonders für nistende Meeresschildkröten.

Platz 5: East Beach Vomo Island, Fidschi

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Am East Beach auf der Insel Vomo kann es gut passieren, dass Sie am Morgen die ersten Fußspuren im weichen, weißen Sand hinterlassen. Hohe Palmen, dichter Dschungel und eine windgeschützte Lage machen diesen fast völlig unbebauten Küstenstreifen zum perfekten, ganztägigen Badeparadies.

Platz 6: Shoal Bay East, Anguilla

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© Getty Images

Die Karibik darf in dieser Liste natürlich nicht fehlen. Anguilla ist berühmt für Traumstrände, aber Shoal Bay East setzt dem Ganzen die Krone auf. Trotz seiner Beliebtheit versprüht er pure Gelassenheit. Zwischen entspannten Strandbars und wiegenden Palmen können Sie hier problemlos ein ruhiges Plätzchen finden, um im ruhigen Wasser zu planschen oder die nahegelegenen Korallenriffe beim Schnorcheln zu erkunden.

Platz 7: Dhigurah, Malediven

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Die Malediven bringen den Dhigurah Beach ins Rennen. Dieser Strand punktet mit einer ungewöhnlich langen Küstenlinie und einer Sandbank, die sich endlos in die Lagune zu strecken scheint. Je weiter man der Sandbank folgt, desto mehr fühlt man sich wie der letzte Mensch auf Erden. Flaches, glasklares Wasser auf beiden Seiten und eine unglaubliche Artenvielfalt unter der Wasseroberfläche machen den Strand unwiderstehlich.

Platz 8: Playa Balandra, Mexiko

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Der Playa Balandra in La Paz ist der Beweis, dass Naturschutz funktioniert. Dank strenger Auflagen gibt es hier keine Hotelbunker, sondern pure Natur. Das flache, ruhige Wasser wird bei Flut maximal brusttief, perfekt für Familien. Berühmt ist die Bucht (die eigentlich aus sieben kleinen Stränden besteht, die man alle zu Fuß durchs Wasser ablaufen kann) für die ikonische, pilzförmige Felsformation „El Hongo“.

Platz 9: Koh Rong, Kambodscha

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Asien lockt mit den kilometerlangen Puderzucker-Stränden von Koh Rong. Nur per Boot erreichbar, ist die Küste hier noch herrlich naturbelassen. Sanft abfallendes, türkisfarbenes Wasser lädt zum stundenlangen Baden ein. Ob weitläufige offene Abschnitte oder versteckte, von tropischem Grün gesäumte Buchten: Die fehlende Bebauung macht das Robinson-Crusoe-Feeling perfekt.

Platz 10: Donald Duck Bay, Thailand

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Der Donald Duck Beach auf den thailändischen Similan-Inseln ist so geschützt, dass er nur von November bis Mai besucht werden darf. Die Monsun-Schließung gibt der Natur Zeit, sich zu erholen. Das Ergebnis? Unberührte Schönheit, riesige Granitfelsen (darunter der namensgebende Felsen, der wie Donald Duck aussieht), feiner Sand und glasklares Wasser, das zu den besten Schnorchel-Spots des Landes zählt.

Die 50 schönsten Strände der Welt im Überblick

  1. Entalula Beach, Philippinen
  2. Fteri Beach, Griechenland
  3. Wharton Beach, Australien
  4. Nosy Iranja, Madagaskar
  5. East Beach, Vomo Island, Fidschi
  6. Shoal Bay East, Anguilla
  7. Dhigurah, Malediven
  8. Playa Balandra, Mexiko
  9. Koh Rong, Kambodscha
  10. Donald Duck Bay, Thailand
  11. Cayo De Agua, Venezuela
  12. Cala Macarella, Spanien
  13. One Foot Island, Cookinseln
  14. Princess Diana Beach, Barbuda
  15. Turquoise Bay, Australien
  16. PK 9 Beach, Französisch-Polynesien
  17. Grace Bay, Turks- und Caicosinseln
  18. Cala Dei Gabbiani, Italien
  19. Saadiyat Beach, Vereinigte Arabische Emirate
  20. Canto De La Playa, Dominikanische Republik
  21. Wineglass Bay, Australien
  22. Pink Beach, Indonesien
  23. Paradise Beach, Thailand
  24. Anse Source d'Argent, Seychellen
  25. Kalanggaman, Philippinen
  26. Seven Mile Beach, Kaimaninseln
  27. Freedom Beach, Thailand
  28. Siesta Beach, USA
  29. Kaputaş Beach, Türkei
  30. Cayo Zapatilla, Panama
  31. The Baths, Britische Jungferninseln
  32. Cabo San Juan Del Guía, Kolumbien
  33. Baía do Sancho, Brasilien
  34. Porto Katsiki, Griechenland
  35. Santa Giulia, Frankreich
  36. Blue Lagoon, Fidschi
  37. Playa Xpu-Ha, Mexiko
  38. Ofu Beach, Amerikanisch-Samoa
  39. Playa Cofete, Spanien
  40. Le Morne Beach, Mauritius
  41. Flamenco Beach, Puerto Rico
  42. Grand Anse, Grenada
  43. Praia da Falésia, Portugal
  44. Pontal do Atalaia, Brasilien
  45. Boulders Beach, Südafrika
  46. Porto Timoni, Griechenland
  47. Paje Beach, Sansibar
  48. La Pelosa, Italien
  49. Cas Abao, Curaçao
  50. Keem Beach, Irland 

Die Traumstrände dieser Welt warten nur darauf, entdeckt zu werden.

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