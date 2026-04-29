Platz 2 ist näher als gedacht: Die schönsten Traumstrände der Welt 2026

Der Sommer steht in den Startlöchern. Höchste Zeit also, den nächsten Strandurlaub zu planen. Inspiration liefert das neue Ranking der Experten von „The World's 50 Best Beaches“. Das Highlight? Einer der spektakulärsten Strände der Welt ist nur wenige Flugstunden von uns entfernt.

Über 1.000 der weltweit führenden Reiseexperten haben gemeinsam abgestimmt, um die absoluten Traumstrände unseres Planeten zu küren. Die Erfolgsformel für das Ranking bestand aus acht Kriterien: Einzigartigkeit, wilde Tierwelt, unberührte Natur, die natürliche Geräuschkulisse, leichter Einstieg ins Wasser, ruhige Wellen, geringe Besucherzahlen und idyllische Bedingungen rund ums Jahr. Herausgekommen ist ein Ranking der schönsten Strände der Welt für 2026.

Platz 1: Entalula Beach, Philippinen

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Der Titel „Schönster Strand der Welt“ geht 2026 auf die Philippinen, genauer gesagt in die Provinz Palawan. Der Entalula Beach ist ein echter Geheimtipp! Warum? Weil er ein makelloses Meisterwerk der Natur ist. Puderweißer Sand trifft auf kristallklares Wasser, umrahmt von dramatischen Kalksteinfelsen und schattenspendenden Palmen. Da er an einer kleinen, unberührten Insel liegt und nur per Boot erreichbar ist, hat er sich seine magische Einsamkeit bewahrt. Unberührt, einzigartig und garantiert nicht überlaufen.

Platz 2: Fteri Beach, Kefalonia, Griechenland

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Das Paradies liegt direkt vor unserer Nase. Der Fteri Beach in Griechenland sichert sich die Silbermedaille. Versteckt in einer einsamen Bucht auf Kefalonia und umgeben von majestätischen, weißen Klippen, ist dieser Strand ein absoluter Traum. Der Mix aus weißen Kieselsteinen und feinem Sand fällt flach in das türkisfarbene Wasser des Ionischen Meeres ab. Man erreicht den Strand nur per Boot oder über einen steilen Wanderweg. Das hält die Massen fern und garantiert absolute Friedlichkeit.

Platz 3: Wharton Beach, Australien

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Ruhesuchende und Surfer aufgepasst: Der Wharton Beach in Westaustralien (Duke of Orleans Bay) ist selbst an den heißesten Sommertagen ein Rückzugsort fernab der Massen. Das Wasser schimmert unwirklich türkis, der Sand ist makellos weiß. Als Bonus gibt es hier nicht nur fantastische Surf-Bedingungen, sondern auch exzellente Chancen, Delfine beim Spielen in den Wellen zu beobachten.

Platz 4: Nosy Iranja, Madagaskar

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Zwei Inseln, verbunden durch ein Naturwunder: Vor der Küste Madagaskars liegt Nosy Iranja. Der absolute Wow-Faktor ist eine zwei Kilometer lange Sandbank, die bei Ebbe die beiden kleinen Inseln verbindet und bei Flut wieder im Meer versinkt. Wer hier spaziert, läuft förmlich übers Wasser. Zudem ist der Strand ein Paradies für Meereslebewesen, besonders für nistende Meeresschildkröten.

Platz 5: East Beach Vomo Island, Fidschi

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Am East Beach auf der Insel Vomo kann es gut passieren, dass Sie am Morgen die ersten Fußspuren im weichen, weißen Sand hinterlassen. Hohe Palmen, dichter Dschungel und eine windgeschützte Lage machen diesen fast völlig unbebauten Küstenstreifen zum perfekten, ganztägigen Badeparadies.

Platz 6: Shoal Bay East, Anguilla

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Die Karibik darf in dieser Liste natürlich nicht fehlen. Anguilla ist berühmt für Traumstrände, aber Shoal Bay East setzt dem Ganzen die Krone auf. Trotz seiner Beliebtheit versprüht er pure Gelassenheit. Zwischen entspannten Strandbars und wiegenden Palmen können Sie hier problemlos ein ruhiges Plätzchen finden, um im ruhigen Wasser zu planschen oder die nahegelegenen Korallenriffe beim Schnorcheln zu erkunden.

Platz 7: Dhigurah, Malediven

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Die Malediven bringen den Dhigurah Beach ins Rennen. Dieser Strand punktet mit einer ungewöhnlich langen Küstenlinie und einer Sandbank, die sich endlos in die Lagune zu strecken scheint. Je weiter man der Sandbank folgt, desto mehr fühlt man sich wie der letzte Mensch auf Erden. Flaches, glasklares Wasser auf beiden Seiten und eine unglaubliche Artenvielfalt unter der Wasseroberfläche machen den Strand unwiderstehlich.

Platz 8: Playa Balandra, Mexiko

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Der Playa Balandra in La Paz ist der Beweis, dass Naturschutz funktioniert. Dank strenger Auflagen gibt es hier keine Hotelbunker, sondern pure Natur. Das flache, ruhige Wasser wird bei Flut maximal brusttief, perfekt für Familien. Berühmt ist die Bucht (die eigentlich aus sieben kleinen Stränden besteht, die man alle zu Fuß durchs Wasser ablaufen kann) für die ikonische, pilzförmige Felsformation „El Hongo“.

Platz 9: Koh Rong, Kambodscha

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Asien lockt mit den kilometerlangen Puderzucker-Stränden von Koh Rong. Nur per Boot erreichbar, ist die Küste hier noch herrlich naturbelassen. Sanft abfallendes, türkisfarbenes Wasser lädt zum stundenlangen Baden ein. Ob weitläufige offene Abschnitte oder versteckte, von tropischem Grün gesäumte Buchten: Die fehlende Bebauung macht das Robinson-Crusoe-Feeling perfekt.

Platz 10: Donald Duck Bay, Thailand

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Der Donald Duck Beach auf den thailändischen Similan-Inseln ist so geschützt, dass er nur von November bis Mai besucht werden darf. Die Monsun-Schließung gibt der Natur Zeit, sich zu erholen. Das Ergebnis? Unberührte Schönheit, riesige Granitfelsen (darunter der namensgebende Felsen, der wie Donald Duck aussieht), feiner Sand und glasklares Wasser, das zu den besten Schnorchel-Spots des Landes zählt.

Die 50 schönsten Strände der Welt im Überblick

Entalula Beach, Philippinen Fteri Beach, Griechenland Wharton Beach, Australien Nosy Iranja, Madagaskar East Beach, Vomo Island, Fidschi Shoal Bay East, Anguilla Dhigurah, Malediven Playa Balandra, Mexiko Koh Rong, Kambodscha Donald Duck Bay, Thailand Cayo De Agua, Venezuela Cala Macarella, Spanien One Foot Island, Cookinseln Princess Diana Beach, Barbuda Turquoise Bay, Australien PK 9 Beach, Französisch-Polynesien Grace Bay, Turks- und Caicosinseln Cala Dei Gabbiani, Italien Saadiyat Beach, Vereinigte Arabische Emirate Canto De La Playa, Dominikanische Republik Wineglass Bay, Australien Pink Beach, Indonesien Paradise Beach, Thailand Anse Source d'Argent, Seychellen Kalanggaman, Philippinen Seven Mile Beach, Kaimaninseln Freedom Beach, Thailand Siesta Beach, USA Kaputaş Beach, Türkei Cayo Zapatilla, Panama The Baths, Britische Jungferninseln Cabo San Juan Del Guía, Kolumbien Baía do Sancho, Brasilien Porto Katsiki, Griechenland Santa Giulia, Frankreich Blue Lagoon, Fidschi Playa Xpu-Ha, Mexiko Ofu Beach, Amerikanisch-Samoa Playa Cofete, Spanien Le Morne Beach, Mauritius Flamenco Beach, Puerto Rico Grand Anse, Grenada Praia da Falésia, Portugal Pontal do Atalaia, Brasilien Boulders Beach, Südafrika Porto Timoni, Griechenland Paje Beach, Sansibar La Pelosa, Italien Cas Abao, Curaçao Keem Beach, Irland

Die Traumstrände dieser Welt warten nur darauf, entdeckt zu werden.