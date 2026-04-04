Set-Jetting boomt: Warum Film- und Serienkulissen immer mehr Reisende anziehen

Filme und Serien inspirieren zunehmend zur Reiseplanung: Set-Jetting liegt im Trend. Ob „Game of Thrones“, „Wuthering Heights“ oder „White Lotus“ – immer mehr Menschen besuchen ikonische Drehorte. Reiseanbieter wie Dertour Austria verzeichnen deutlich steigende Nachfrage.

Ob historische Romanverfilmung, Fantasy-Epos oder zeitgenössische Serie – das Set-Jetting-Prinzip zeigt eindrucksvoll, wie Geschichten Menschen motivieren, die Welt mit eigenen Augen zu entdecken.

Dubrovnik punktet mit 10 Hotspots für Game of Throne-Fans © Gettyimages

Wenn Geschichten zu Reisezielen werden: Der Set-Jetting-Trend wächst rasant

Filme, Serien und Bücher zählen längst nicht mehr nur als Unterhaltung: Sie sind wahre Reiseflüsterer. Wer die packende Handlung von „Game of Thrones“ oder die malerischen Landschaften von „Wuthering Heights“ verfolgt, möchte die Orte der Geschichten oft auch selbst erleben. Dieses Phänomen, bekannt als Set-Jetting, beschreibt das Reisen zu berühmten Dreh- und Schauplätzen – und zeigt sich zunehmend auch in der Buchungspraxis von Reisenden.

DERTOUR Austria beobachtet dabei eine klare Entwicklung: Erfolgreiche Produktionen steigern die Nachfrage nach Hotels und Reiseangeboten in unmittelbarer Nähe der Drehorte deutlich. „Filme, Serien und Bücher rücken Destinationen emotional inszeniert ins Rampenlicht. Sobald eine Kulisse neugierig macht, wollen viele Menschen wissen, wie es dort wirklich aussieht – und den Ort selbst erleben“, erklärt Daniela Ebeert, Head of Corporate Communications & Sustainability bei Dertour Austria. Die Folge: Anfragen nach Unterkünften steigen, sobald eine neue Staffel startet oder ein Kinofilm Premiere feiert.

Salisbury/England. In der historischen Kathedrale wurde „Harry Potter“ gedreht. © Gettyimages

Klassiker wie „Wuthering Heights“ locken ins ländliche Yorkshire

Ein aktuelles Beispiel ist die Neuverfilmung von Emily Brontës Klassiker „Wuthering Heights“. Die dramatische Geschichte lockt zahlreiche Neugierige in den Norden Großbritanniens, speziell nach Yorkshire, wo die düsteren Landschaften und historischen Gebäude der Romanvorlage Gestalt verleihen. Bereits vor der Premiere zeigt sich ein deutlich erhöhtes Interesse an Unterkünften in der Region, wie Dertour Austria bestätigt.

Ein Paradies auf Koh Samui – der flache Badestrand Choeng Mon. © Gettyimages

Exotik und Luxus: Von Thailand über Sizilien zur Côte d’Azur

Auch Fernreiseziele profitieren vom Set-Jetting-Trend. Die Serie White Lotus hat in den vergangenen Staffeln internationale Aufmerksamkeit auf Orte wie Koh Samui in Thailand und Sizilien gelenkt. Die paradiesischen Strände und historischen Städte dieser Drehorte wurden zu Hotspots für Urlauber, die das Serienflair selbst erleben möchten. Die kommende Staffel der Serie wird an der französischen Côte d’Azur spielen – ein weiteres Beispiel dafür, wie Film und Fernsehen touristische Ströme lenken.

Dubrovnik punktet mit 10 Hotspots für Game of Throne-Fans © Gettyimages

Mittelalterliche Pracht und royale Eleganz von Dubrovnik bis Sevilla

Game of Thrones. Europäische Destinationen haben ebenfalls ihren Platz in der Set-Jetting-Landschaft gefunden. Game of Thrones machte die Altstadt von Dubrovnik und den Palast Alcázar von Sevilla weltbekannt. Auch noch Jahre nach dem Serienfinale bleiben die Städte Touristenmagnete. Viele Fans möchten die originalen Kulissen besuchen und in die Fantasiewelten eintauchen. Ebenfalls sehr gefragt ist Südengland als Schauplatz der erfolgreichen Serie Bridgerton. Elegante Stadthäuser, herrschaftliche Landsitze und das pittoreske Bath ziehen Reisende an, die den Glanz der Regency-Zeit selbst erleben möchten.

Set-Jetting verändert immer öfter die Reiseplanung

Wer Drehorte erfolgreich ins Rampenlicht rückt, öffnet die Türen zu neuen Destinationen – und zu neuen Urlaubsträumen. Das Phänomen Set-Jetting führt nicht nur zu kurzfristigen Buchungsspitzen, sondern beeinflusst auch langfristig die Wahrnehmung von Reisezielen. Regionen, die zuvor weniger im Fokus standen, erfahren durch Serien und Filme eine völlig neue Aufmerksamkeit. Die Kombination aus Sehnsucht nach bekannten Kulissen und dem Wunsch nach authentischen Erlebnissen macht diesen Trend zu einem wichtigen Faktor im modernen Tourismus.

Dertour-Drehortreisen

Südenglands Filmkulissen – 12 Tage Rundreise. Highlights: Brighton, Salisbury, Stonehenge, Avebury, New Forest NP, Exeter, Dartmoor NP, Penzance, Truro, Glastonbury, Bath. Preis: 2.272 Euro.

Meliã Koh Samui: Wellness-Retreat auf einer faszinierenden Insel. © Meliã Koh Samui

Auf den Spuren von White Lotus in Koh Samui. Hoteltipp: Meliá Koh Samui. Luxushotel am ruhigen Strand von Choeng Mon. 1 N im DZ ab 148 Euro p. P. bei Dertour.

Vom Aldiana Club Andalusien liegt Sevilla nur 144 km entfernt. © Aldiana

Aldiana Club Andalusien liegt am Traumstrand in Novo Sancti Petri und nur 144 km entferntvon Sevilla, dem Drehort von „Game of Thrones“. www.dertour.de

verfasst von Irene Stelzmüller