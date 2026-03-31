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Geld zurück für Urlauber: Neue EU-Regeln erleichtern Storno von Pauschalreisen
© Getty Images

Faire Regelung

Geld zurück für Urlauber: Neue EU-Regeln erleichtern Storno von Pauschalreisen

31.03.26, 11:04
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Gute Nachrichten für Reisende: Neue EU-Regeln sollen Stornierungen bei Pauschalreisen deutlich erleichtern. Wer seine Reise nicht antreten kann, bekommt künftig schneller sein Geld zurück und hat mehr Rechte als je zuvor. 

Das ist eine gute Nachricht für alle, die gerne verreisen: Die EU hat neue Regeln beschlossen, die Pauschalreisenden künftig deutlich mehr Sicherheit geben. Wer eine Reise stornieren muss, soll sein Geld schneller und unkomplizierter zurückbekommen. Lange Wartezeiten oder unklare Regelungen bei Rückerstattungen könnten damit bald der Vergangenheit angehören. Die EU-Mitgliedstaaten haben sich auf einen neuen Rechtstext geeinigt, der Verbraucherinnen und Verbraucher stärkt. 

Keine Stornogebühren bei außergewöhnlichen Umständen

Geld zurück für Urlauber: Neue EU-Regeln erleichtern Storno von Pauschalreisen
© Getty Images

Ein zentraler Punkt: Die Möglichkeiten zur kostenlosen Stornierung werden erweitert. Wenn eine Reise aufgrund sogenannter „höherer Gewalt“ - etwa Naturkatastrophen oder schwerer Krisen am Urlaubsort - nicht angetreten werden kann, dürfen Reiseveranstalter künftig keine Stornogebühren mehr verlangen. Zudem gilt: Die Rückerstattung muss innerhalb von 14 Tagen erfolgen. 

Geld zurück statt Gutschein

Auch beim Thema Gutscheine gibt es mehr Klarheit. Anbieter dürfen diese zwar weiterhin anbieten - Sie müssen sie jedoch nicht akzeptieren. Sie haben das Recht auf eine Auszahlung.

Falls Sie sich dennoch für einen Gutschein entscheiden, gelten klare Vorgaben:

  • voller Gegenwert
  • mindestens ein Jahr gültig
  • übertragbar 

Mehr Transparenz bei der Buchung

Geld zurück für Urlauber: Neue EU-Regeln erleichtern Storno von Pauschalreisen
© Getty Images

Ein weiterer Vorteil: Reiseveranstalter müssen künftig transparenter informieren. Dazu gehören unter anderem:

  • mögliche Stornogebühren
  • Zahlungsbedingungen
  • Informationen zur Barrierefreiheit

So wissen Sie bereits vor der Buchung genau, worauf Sie sich einlassen. 

Wann treten die Regeln in Kraft?

Die EU-Staaten haben nun rund zweieinhalb Jahre Zeit, die neuen Vorgaben in nationales Recht umzusetzen. Fest steht aber schon jetzt: Reisen soll für Verbraucherinnen und Verbraucher künftig deutlich planbarer und sicherer werden.

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