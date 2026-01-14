Tripadvisor kürt die besten Reiseziele für 2026: Diese Orte dürfen Sie nicht verpassen

Tripadvisor hat im Rahmen der Travellers’ Choice Awards die besten Reiseziele für das neue Jahr gekürt. Vom tropischen Paradies über historische Kulturstätten bis hin zu aufregenden Trendzielen: Wir stellen die Top-Destinationen vor, die Sie 2026 unbedingt besuchen sollten!

2026 wird ein Jahr voller aufregender Entdeckungen: Von exotischen Inseln über pulsierende Metropolen bis hin zu kulinarischen Hotspots. Die Top-Reiseziele von Tripadvisor bieten alles, was das Herz begehrt. Wir verraten Ihnen, wo Sie unbedingt hinreisen sollten. Diese Orte sind der absolute Geheimtipp für Ihr nächstes Abenteuer!

Die besten Reiseziele weltweit 2026

Platz 1: Bali

Bali landet auf Platz 1 der weltbesten Reiseziele. Kein Wunder: Die indonesische Insel verführt mit weißen Sandstränden, mystischen Tempeln und einer exotischen Flora, die ihresgleichen sucht. Erholen Sie sich an den Stränden von Seminyak oder wagen Sie ein Abenteuer beim Tauchen an einem versunkenen Schiffswrack. Die Insel ist der perfekte Ort für alle, die Erholung und Abenteuer zugleich suchen.

Platz 2: London

London bleibt auch 2026 ein absoluter Hotspot. Die britische Hauptstadt fasziniert mit ihrer Mischung aus Tradition und Moderne. Vom hippen Shoreditch-Viertel über das kreative Camden bis zur eleganten Portobello Road, in London gibt es immer etwas Neues zu entdecken. Historische Sehenswürdigkeiten, weltbekannte Museen und erstklassige Restaurants machen diese Stadt zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Platz 3: Dubai

Dubai ist der ultimative Ort für Luxus und Abenteuer! Mit seiner Mischung aus hochmodernen Wolkenkratzern, luxuriösen Shoppingtempeln und der faszinierenden Wüste als Hintergrund, zieht die Stadt 2026 alle Blicke auf sich. Ob Sie den Burj Khalifa erklimmen oder eine Wüstenfahrt im Heißluftballon erleben, hier ist der Nervenkitzel garantiert.

Die besten Trendziele 2026

Platz 1: Madeira

Madeira ist das ultimative Trendziel 2026. Die portugiesische Insel ist besonders für Familien geeignet, die einen ungestörten Urlaub inmitten der Natur verbringen möchten. Hier können Sie auf Vulkanwanderungen gehen, Walbeobachtungen machen oder in natürlichen Pools schwimmen.

Platz 2: Tiflis

Tiflis, die georgische Hauptstadt, wächst 2026 zu einem absoluten Trend-Hotspot! Mit neuen Galerien, hippen Restaurants und coolen Hotels entwickelt sich die Stadt zu einem kreativen Zentrum, das auch die Liebhaber historischer Architektur in den Bann zieht. Hier spürt man den Puls einer aufstrebenden Metropole, die noch nicht jeder auf dem Radar hat.

Platz 3: Chicago

2026 gibt es viele Gründe Chicago zu besuchen. Das Barack Obama Presidential Center, eine große Pokémon-Ausstellung im Field Museum und das 100-jährige Jubiläum der berühmten Route 66 ziehen Kultur- und Geschichtsinteressierte aus aller Welt an. Die Stadt bietet zudem eine beeindruckende Architektur und ein lebendiges Kunst- und Musikleben.

Die besten Kultur-Hotspots 2026

Platz 1: Singapur

Singapur ist 2026 das Ziel für alle, die Kultur in all ihren Facetten erleben möchten. Mit seiner futuristischen Skyline und den grünen Oasen bietet die Stadt eine atemberaubende Mischung aus Natur und Technik. Kulinarisch wird es in Singapur ebenfalls spannend: Probieren Sie lokale Spezialitäten an den Straßenständen oder nehmen Sie an einem traditionellen Kochkurs teil.

Platz 2: London

Auch in dieser Kategorie kann London glänzen. Die Stadt ist ein wahrer Kultur-Hotspot, in dem Kunst, Geschichte und moderne Innovation aufeinandertreffen. Von den weltberühmten Museen wie dem British Museum bis hin zu kleinen Galerien und Street Art, London ist ein wahres Paradies für Kunst- und Kulturfreunde.

Platz 3: Krakau

Krakau, die historische Stadt in Polen, ist ein wahres Juwel der Kultur. Mit seinen prächtigen mittelalterlichen Gebäuden und der Altstadt, die zum UNESCO-Weltkulturerbe gehört, zieht Krakau Kunstliebhaber und Geschichtsinteressierte gleichermaßen an. Neben dem Wawel-Schloss und der Marienkirche lohnt sich auch ein Besuch im jüdischen Viertel Kazimierz.

Die besten Food-Reiseziele 2026

Platz 1: London

London bietet alles, was das kulinarische Herz begehrt: von Michelin-Stern-Restaurants bis zu aufregenden Street-Food-Märkten. Genießen Sie frische Gerichte in traditionellen Pubs oder lassen Sie sich von internationaler Spitzenküche verführen.

Platz 2: Dubai

Dubai ist nicht nur ein Einkaufsparadies, sondern auch ein Top-Ziel für Gourmets. In der Stadt verschmelzen westliche und arabische Küche zu einem einzigartigen Geschmackserlebnis. Besuchen Sie eines der erstklassigen Restaurants in den luxuriösen Hotels oder genießen Sie eine Mahlzeit entlang des Dubai Creek.

Platz 3: Rom

Rom ist nicht nur ein Freiluftmuseum, sondern auch ein Paradies für Feinschmecker. In der italienischen Hauptstadt erleben Sie kulinarische Höhepunkte, die Sie nie vergessen werden. Genießen Sie frische Pasta, Pizza und regionale Spezialitäten, Rom ist der perfekte Ort für alle, die in die Welt der mediterranen Küche eintauchen möchten.