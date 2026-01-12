Laut Ranking: Das sind die 12 schönsten Inseln der Welt

Reiseinspiration gefällig? Wenn es Sie dieses Jahr auf eine Insel zieht, Sie aber noch nicht wissen, wohin genau, liefert das aktuelle Ranking von Condé Nast Traveller die schönsten Inseln der Welt - von exotischen Traumzielen bis zu überraschenden Highlights in Europa.

Condé Nast Traveller hat die schönsten Inseln der Welt gekürt. Und seien wir ehrlich: Wenn es im Urlaub auf eine Insel gehen soll, ist man schnell überforderter, als man es zugeben möchte. Die Auswahl ist riesig und wenn es um Erholung, Traumstrände und einmalige Natur geht, wollen wir nun wirklich keine Kompromisse eingehen. Vor allem dann nicht, wenn die Anreise etwas länger dauert, oder?

Gut also, dass wir uns auf dieses Ranking verlassen können. Denn laut Condé Nast Traveller gehören diese Inseln aktuell zu den schönsten der Welt. Das Beste daran: Einige der Reiseziele liegen sogar in Europa, also Fernweh ohne Langstreckenflug inklusive.

Moorea Island (Französisch-Polynesien)

© Getty Images

Moorea, die kleine Schwester von Tahiti, ist eine dieser Inseln, bei denen „traumhaft schön“ definitiv keine Übertreibung ist. Auf 133 Quadratkilometern erwarten Sie vulkanische Berge, tosende Wasserfälle, Ananasplantagen und paradiesische Strände. Das kristallklare Wasser ist ein Schnorchel-Traum, und wer zwischen Juli und November reist, hat sogar die Chance, Delfinen oder Walen zu begegnen.

Shikoku (Japan)

© Getty Images

Weit weg vom Massentourismus liegt Shikoku, nur etwa 50 Minuten von Osaka entfernt. Die kleinste der japanischen Hauptinseln gilt als spirituelles Zentrum des Landes: 88 buddhistische Tempel prägen das Eiland. Dazu kommen historische Städte mit Holzhäusern aus dem 17. Jahrhundert, Burgen, Gärten und Märkte. Landschaftlich wird es mit bewaldeten Bergen, heißen Quellen und Flusstälern überraschend vielseitig.

Maui (Hawaii, USA)

© Getty Images

Maui ist genau das, was man sich unter einer Trauminsel vorstellt: Palmen, Buchten, luxuriöse Resorts und hawaiianische Leichtigkeit. Ein absolutes Highlight ist die legendäre Road to Hana, die entlang der Ostküste an Wasserfällen, Aussichtspunkten und kleinen Dörfern vorbeiführt.

Isle of Skye (Schottland)

© Getty Images

Mystisch, rau und unglaublich schön: Die Isle of Skye im Westen Schottlands ist einzigartig. Schroffe Gebirgsketten, sanfte Hügel, mittelalterliche Burgen und eine über 500 Kilometer lange Küste machen die Insel zu einem Paradies für Naturliebhaber:innen. Ein echtes Highlight sind die Fairy Pools, hellblaue Wasserbecken, um die sich bis heute Feenlegenden ranken.

Vis (Kroatien)

© Getty Images

Nur rund 90 Quadratkilometer groß, aber voller Charme: Vis liegt etwa 60 Kilometer vor der kroatischen Küste und begeistert mit kleinen Städten, Olivenhainen und Weingütern. In der Stadt Vis spazieren Sie durch die Altstadt direkt am Hafen, während es im Fischerdorf Komiža besonders entspannt zugeht. Unbedingt einplanen: eine Bootstour zur Blauen Grotte mit ihrem leuchtend blauen Wasser.

Capri (Italien)

© Getty Images

Capri beweist, dass Größe nicht alles ist. Auf nur zehn Quadratkilometern vereint die Insel spektakuläre Felsküsten, versteckte Buchten und kristallklares Wasser. Wanderwege durch Zitronenhaine und Macchia bieten fantastische Ausblicke, ebenso wie eine Radtour - auch wenn manche Steigungen schweißtreibend sind. Kulinarisch locken frischer Fisch, Ravioli alla Caprese und Zitronendesserts rund um die Piazza Umberto.

Baros (Malediven)

© Getty Images

Dass die Malediven auf dieser Liste auftauchen, überrascht kaum. Baros gehört zu den schönsten Inseln des Archipels: puderzuckerweißer Sand, Palmen und absolute Ruhe. Trotz des Insel-Feelings ist Malé nur eine kurze Schnellbootfahrt entfernt - perfekt für einen Abstecher auf den bunten Markt und einen Einblick in das lokale Leben.

Aitutaki (Cookinseln)

© Getty Images

Aitutaki ist der Inbegriff von Entschleunigung. Die kleine Insel im Südpazifik ist ruhig, romantisch und besonders bei Honeymooner:innen beliebt. Highlight ist die türkisfarbene Lagune, die Sie am besten bei einer Bootstour entdecken. Kristallklares Wasser, Korallenriffe und tropische Fische inklusive.

Palawan (Philippinen)

© Getty Images

Palawan ist ein einziges Postkartenmotiv. Traumstrände wie Sabang oder Duli Beach, Mangrovenwälder und türkisfarbene Lagunen prägen die Insel. Ein besonderes Erlebnis ist das Firefly Watching bei Puerto Princesa. Wer Lust auf Insel-Hopping hat, sollte die nahe gelegene Insel Linapacan besuchen - noch ein echter Geheimtipp.

Komodo (Indonesien)

© Getty Images

Abenteuerlustige kommen auf Komodo voll auf ihre Kosten. Die Insel gehört zur Nusa-Tenggara-Inselgruppe und ist bekannt für den Komodo-Nationalpark. Hier leben die berühmten Komodowarane, aber auch Affen, Wildpferde und exotische Vogelarten. Fast surreal wirkt der Pink Beach mit seinem rosafarbenen Sand.

Mallorca (Spanien)

© Getty Images

Mallorca überrascht immer wieder - trotz oder gerade wegen seiner Bekanntheit. Mehr als 300 Sonnentage, traumhafte Buchten, Pinienwälder und ein idyllisches Inselinneres machen sie zu einem Allrounder. Orte wie Valldemossa oder Deià versprühen pure Gelassenheit, dazu kommen hervorragende Küche und ideale Bedingungen für Wanderungen und Radtouren.

Mauritius (Ostafrika)

© Getty Images

Mauritius ist der perfekte Ort, um komplett runterzufahren. Weiße Strände, klares Wasser und Palmen bestimmen die Küste. Im Inselinneren zeigt sich eine ganz andere Seite: Regenwald, Schluchten und Wanderwege im Black River Gorges Nationalpark. Ideal für alle, die Strandurlaub und Naturerlebnisse verbinden möchten.

Ob Fernreise oder europäische Insel - laut Condé Nast Traveller liegen Sie mit diesen Reisezielen goldrichtig.