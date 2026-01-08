Auch Wien ist dabei: Die günstigsten Party-Hotspots Europas 2026

Ob ausgelassene Clubnächte, angesagte Bars oder legendäre Festivals: Wer auf der Suche nach einer legendären Party ist, wird in Europas Metropolen garantiert fündig. Aber wo lässt sich das beste Partyerlebnis bei günstigen Preisen genießen? Das hat Casino.at in einer neuen Studie herausgefunden.

Europäische Städte sind nicht nur für ihre beeindruckende Kultur und Architektur bekannt, sondern auch für ihr pulsierendes Nachtleben. Casino.at hat in einer neuen Studie 32 europäische Städte unter die Lupe genommen und die günstigsten Partystädte des Jahres ermittelt. Wer vorhat, 2026 die Tanzflächen unsicher zu machen, sollte diese Städte auf dem Schirm haben und auch Wien hat noch einen Platz in der Liste gefunden.

Budapest ist die Partyhauptstadt Europas

© Getty Images

Budapest bleibt die Partyhochburg Europas. Mit einem Durchschnittspreis von nur 7 € für einen Cocktail, einem Bierpreis von etwa 2,50 € und einem niedrigen Club-Eintrittspreis von 4,51 € bietet die ungarische Hauptstadt das perfekte Umfeld für Nachtschwärmer. Bei rund 60 Clubs mit mindestens vier Sternen steht einem langen, wilden Nachtleben nichts im Weg. Wer in einer pulsierenden, aber dennoch erschwinglichen Stadt feiern möchte, ist in Budapest goldrichtig!

Prag: Hier gibt's Bier zum Schnäppchenpreis

© Getty Images

Prag hat sich mit einem unschlagbaren Bierpreis von nur 2,43 € und einer beeindruckenden Zahl von 488 Bars mit mindestens vier Sternen einen Platz auf dem Siegertreppchen verdient. Die tschechische Hauptstadt ist bekannt für ihre Bierkultur und zieht daher vor allem Bierliebhaber aus ganz Europa an. Einziger Wermutstropfen: Die Club-Eintrittspreise liegen mit durchschnittlich 13,81 € etwas höher als in Budapest. Dennoch bleibt Prag eine der beliebtesten Städte für Partygänger, die gutes Bier und günstige Preise schätzen.

Warschau: Erschwinglich und cool

Platz drei geht an Warschau. Mit 4 € für Bier und einem Preis von 9 € für Cocktails liegt die polnische Hauptstadt im Mittelfeld. Doch was Warschau besonders auszeichnet, sind die erschwinglichen Preise für Club-Eintritte, die mit durchschnittlich 4,47 € sogar unter denen vieler anderer Städte liegen.

Platz 4 und 5 im Ranking

Das etwas kleinere Krakau hat sich in der Liste der günstigsten Partystädte ebenfalls einen Platz verdient. Mit einem Bierpreis von rund 3,50 € und 5,60 € für den Eintritt in die angesagten Clubs, bietet die polnische Stadt eine gute Mischung aus erschwinglichen Preisen und unvergesslichen Feiern und landet auf dem vierten Platz.

© Getty Images

Barcelona schafft es als einer der beliebtesten Partyhotspots Europas auf den fünften Platz. Zwar sind die Preise für Bier und Cocktails mit rund 4,50 € für Bier und 9 € für Cocktails etwas höher als in anderen Städten der Liste, doch Barcelona hat dafür eine ganz besondere Stärke: Die Stadt kann mit unglaublichen 1.534 Bars aufwarten, die mit mindestens vier Sternen bewertet sind.

Top 10 der besten Partystädte Europas im Überblick

Budapest Prag Warschau Krakau Barcelona Lissabon Porto Rom Sevilla Madrid

Wien: Trotz steigender Preise im Mittelfeld

Wien landet 2026 auf dem 15. Platz und gehört damit immer noch zu den besten Partystädten Europas. Doch im Vergleich zur Studie 2024 ist die österreichische Hauptstadt teurer geworden: Die Kosten für ein Bier sind um 11,11 % gestiegen, Cocktails sind satte 30 % teurer und die Club-Eintritte sind um 39,32 % in die Höhe geschossen!

Das bedeutet für Partyfreunde: Wer in Wien feiern will, muss tiefer in die Tasche greifen, aber die gute Nachricht: Die Stadt hat immer noch viel zu bieten, von exklusiven Clubs bis hin zu angesagten Bars.