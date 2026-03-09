Tote in Wohnung: Verdächtiger festgenommen

Schock in Rüsselsheim: Eine 32-jährige Frau ist am Sonntagabend in einer Wohnung tot aufgefunden worden. In Tatortnähe wurde bereits ein Verdächtiger festgenommen.

Der schockierende Fund ereignete sich am Sonntagabend gegen 22:30 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Berliner Straße in Rüsselsheim (Hessen). Polizeikräfte waren zur Wohnung gerufen worden und entdeckten dort die leblose 32-jährige Frau. Die genaue Todesursache ist derzeit noch unklar.

Polizei prüft mögliches Verbrechen

Nach ersten Erkenntnissen schließen die Ermittler nicht aus, dass die Frau Opfer eines Gewaltverbrechens geworden sein könnte. Aufgrund der Umstände wurde deshalb sofort ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Genauere Details zum Ablauf der Ereignisse wurden zunächst nicht bekanntgegeben.

Obduktion soll Klarheit bringen

Um herauszufinden, wie die Frau ums Leben kam, wurde eine Obduktion angeordnet. Die Untersuchung soll klären, woran die 32-Jährige tatsächlich gestorben ist.

Verdächtiger in Tatortnähe gefasst

Noch in der Nähe des Tatorts nahmen Polizisten einen 21-jährigen Mann fest. Er steht im Verdacht, mit dem Tod der Frau in Verbindung zu stehen.

Welche Beziehung zwischen dem Mann und der 32-Jährigen bestand und was genau passiert ist, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen.