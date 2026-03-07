Acht Menschen sterben bei Todes-Tornado in den USA

Beim Durchzug mehrerer Tornados sind in den USA Behördenangaben zufolge mindestens acht Menschen ums Leben gekommen.

'Im nordöstlichen Bundesstaat Michigan wurden vier Tote gemeldet, vier weitere im Bundesstaat Oklahoma. Durch die Stürme, die bereits am Donnerstagabend Ortszeit begannen und am Samstag weiter anhielten, wurden zudem Dutzende Menschen verletzt.

Im Süden des Bundesstaates Michigan starben nahe der Ortschaft Union City nach Angaben der örtlichen Polizei drei Menschen. Zwölf Menschen wurden dort verletzt. Im rund 80 Kilometer weiter westlich gelegenen Landkreis Cass County kam laut Behördenangaben ein Mensch ums Leben.

Unwetter im Südwesten von Michigan

Medien und Behörden berichteten von zahlreichen Bäumen, die auf Straßen und Gebäude gestürzt seien. Mehr als 500 Menschen waren demnach von einem Stromausfall betroffen. Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer richtete ein Krisenzentrum ein, um die Arbeiten nach den Unwettern im Südwesten von Michigan zu koordinieren, wie sie im Onlinedienst X mitteilte.

Der Gouverneur von Oklahoma, Kevin Stitt, erklärte im Onlinedienst X, eine Mutter und ihre Tochter seien durch das Unwetter ums Leben gekommen. Im Bezirk Okmulgee County starben nach Angaben des Sheriffs zwei Menschen in der Stadt Beggs.