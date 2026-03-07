Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Welt
  3. Weltchronik
Acht Menschen sterben bei Todes-Tornado in den USA
© X

Behördenangaben

Acht Menschen sterben bei Todes-Tornado in den USA

07.03.26, 19:07
Teilen

Beim Durchzug mehrerer Tornados sind in den USA Behördenangaben zufolge mindestens acht Menschen ums Leben gekommen. 

'Im nordöstlichen Bundesstaat Michigan wurden vier Tote gemeldet, vier weitere im Bundesstaat Oklahoma. Durch die Stürme, die bereits am Donnerstagabend Ortszeit begannen und am Samstag weiter anhielten, wurden zudem Dutzende Menschen verletzt. 

Im Süden des Bundesstaates Michigan starben nahe der Ortschaft Union City nach Angaben der örtlichen Polizei drei Menschen. Zwölf Menschen wurden dort verletzt. Im rund 80 Kilometer weiter westlich gelegenen Landkreis Cass County kam laut Behördenangaben ein Mensch ums Leben.

Unwetter im Südwesten von Michigan 

Medien und Behörden berichteten von zahlreichen Bäumen, die auf Straßen und Gebäude gestürzt seien. Mehr als 500 Menschen waren demnach von einem Stromausfall betroffen. Michigans Gouverneurin Gretchen Whitmer richtete ein Krisenzentrum ein, um die Arbeiten nach den Unwettern im Südwesten von Michigan zu koordinieren, wie sie im Onlinedienst X mitteilte.

Der Gouverneur von Oklahoma, Kevin Stitt, erklärte im Onlinedienst X, eine Mutter und ihre Tochter seien durch das Unwetter ums Leben gekommen. Im Bezirk Okmulgee County starben nach Angaben des Sheriffs zwei Menschen in der Stadt Beggs.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen