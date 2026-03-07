Alles zu oe24VIP
© Getty

Keine Angriffe mehr

Iran entschuldigt sich bei Nachbarländern

07.03.26, 09:52
Teilen

Der Iran will seine Nachbarländer vorerst nicht mehr angreifen. 

Massoud Pezeshkian, Präsident des Iran, hat angekündigt, die Angriffe auf andere Staaten in der Region einzuschränken, und sich zugleich „bei den Nachbarländern entschuldigt, die vom Iran angegriffen wurden“.  Seit Kriegsbeginn wurden bei iranischen Angriffen in den Golfstaaten 13 Menschen getötet, darunter ein elfjähriges Mädchen in einem Wohngebiet in Kuwait.

Experte: DAS will Trump wirklich im Iran-Krieg erreichen

In einer im Staatsfernsehen übertragenen Rede erklärte Peseschkian, die Interimsführung des Iran habe beschlossen, „keine weiteren Angriffe auf Nachbarländer durchzuführen und keine Raketen mehr abzufeuern – es sei denn, von diesen Ländern geht ein Angriff auf den Iran aus“.

Damit macht Teheran zugleich deutlich, dass auch von ausländischen Militärbasen in der Region keine Angriffe auf den Iran ausgehen dürften. Da in mehreren Nachbarstaaten US-Stützpunkte stationiert sind, würde diese Bedingung faktisch auch die United States betreffen. 

Mit Blick auf Israel und die USA gab sich Pezeshkian kämpferisch. "Die Feinde müssen ihren Wunsch nach der Kapitulation des iranischen Volkes mit ins Grab nehmen", sagte der iranische Präsident.

