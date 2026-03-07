Emirates streicht ALLE Flüge von und nach Dubai

Der Luftverkehr kommt in den Emiraten erneut zum Erliegen.

Angesichts der fortgesetzten Angriffe im Nahen Osten im Krieg zwischen Israel und den USA einerseits und dem Iran andererseits kommt es wieder zu Einschränkungen in der Luftfahrt. Die Fluggesellschaft Emirates hat am Samstag alle Flüge von und nach Dubai bis auf weiteres wieder eingestellt. Dies teilte das Unternehmen aus den Vereinigten Arabischen Emiraten auf dem Kurznachrichtendienst X mit.

Zuletzt hatten Emirates eingeschränkt Verbindungen von Dubai und Abu Dhabi über sichere Luftkorridore angeboten.