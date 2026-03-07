Alles zu oe24VIP
Putin Iran
© Getty

Hilfe für Mullahs

Putin fordert sofortiges Ende des Iran-Kriegs

07.03.26, 08:39
Der russische Präsident Wladimir Putin hat in einem Telefonat mit seinem iranischen Amtskollegen Masoud Pezeshkian die sofortige Einstellung der Kampfhandlungen im Krieg der USA und Israels gegen den Iran gefordert.  

Er verurteile die "bewaffnete israelisch-amerikanische Aggression" und verlange eine Rückkehr zur Diplomatie, erklärte Putin am späten Freitagabend. Er lehne Gewalt als ein Mittel zur Lösung von Problemen rund um den Iran und darüber hinaus in Nahost ab.

Putin sprach Pezeshkian laut dem Kreml sein Beileid zum Tod des Obersten Führers des Iran, Ayatollah Ali Khamenei, dessen Familienmitgliedern sowie von Politikern, Militärs und "zahlreichen Zivilisten" aus. Khamenei und weitere führende Funktionäre des Iran wurden im Krieg, der vor einer Woche begann, getötet. Pezeshkian dankte Putin für die Solidarität Russlands.

