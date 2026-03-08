„Zu viele Informationen“: Carmen Geiss schockiert ihre Töchter mit Schlafzimmer-Details

In der am Montag (9.3.) ausgestrahlten Doppelfolge lassen die Geissens sämtliche Diskretion vermissen und führen die Zuschauer von einer intimen Gruppentherapie samt pikanter Schlafzimmer-Details bis hin zur Sorge um Roberts Gesundheitszustand.

In der am Montag (9.3.) ausgestrahlten Doppelfolge ihres Erfolgsformats gewähren Die Geissens Einblicke, die selbst für ihre Verhältnisse eine neue Dimension der Intimität erreichen. Die Familie scheut nicht davor zurück, die Kameras sogar bis in eine gemeinsame Gruppentherapiesitzung mitzunehmen, wo die Grenzen zwischen privater Sorge und öffentlicher Zurschaustellung zusehends verschwimmen.

Carmen: "Wenn wir Sex machen"

Ein vermeintlich harmloser Moment während der Therapie geriet dabei rasch zum rhetorischen Drahtseilakt. Auf die Frage, ob ihr Gatte Robert des Nächtens schnarche, antwortete Carmen Geiss mit einer Enthüllung, die bei ihren Töchtern für sichtliches Entsetzen sorgte. Während Shania und Davina lautstark bestätigten, dass beide Elternteile „extrem laut“ schnarchen würden, korrigierte Carmen diese Wahrnehmung auf pikante Weise: „Das ist, wenn wir Sex machen. Das hört sich bei uns so an, als wenn wir schnarchen.“





Die Reaktion des Nachwuchses ließ nicht lange auf sich warten. Mit einem knappen „Zu viele Informationen“ signalisierten die Schwestern unmissverständlich, dass hier die Grenze des elterlichen Mitteilungsbedürfnisses überschritten worden war.

Sorge um das Familienoberhaupt: Roberts Blutdruck im Fokus

Abseits der schlüpfrigen Anekdoten widmet sich die zweite Episode einem ernsteren Sujet: dem Gesundheitszustand von Robert Geiss. Angesichts besorgniserregender Blutdruckwerte sah sich Tochter Shania zum Handeln gezwungen. In einer resoluten Geste entwendete sie ihrem Vater das Mobiltelefon und erteilte die strikte Anweisung zur Entspannung.

Die paradoxe Komik der Situation blieb jedoch nicht verborgen: Während sie das Familienoberhaupt zur Ruhe mahnte, eilte sie selbst sichtlich nervös im Kreis umher – ein Bild, das die Ambivalenz zwischen familiärer Fürsorge und dem allgegenwärtigen Stresspegel der Millionärsfamilie treffend illustriert.