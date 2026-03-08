„Unromantisch!“ Dieter Bohlen über den Heiratsantrag, den Carina machte

In der jüngsten Ausgabe des Unterhaltungsformats „Klein gegen Groß“ feierten Dieter Bohlen und seine Gattin Carina ihr vielbeachtetes gemeinsames Debüt auf dem TV-Parkett, das eine charmante Melange aus sportlichem Ehrgeiz und privaten Einblicken bot.

In der jüngsten Ausgabe des Erfolgsformats „Klein gegen Groß“ kam es zu einem Novum der deutschen Fernsehunterhaltung: Erstmals gaben Dieter Bohlen und seine Gattin Carina ein gemeinsames Stelldichein in einer Spielshow. Unter der Moderation von Kai Pflaume sorgte das Paar nicht nur für sportlichen Ehrgeiz, sondern gewährte dem Publikum auch Einblicke in private Anekdoten, die von schmerzhaften Missgeschicken bis hin zum Heiratsantrag im Gummiboot reichten.

Ein prominentes Aufgebot für außergewöhnliche Talente

Das Konzept der Sendung blieb auch am Samstagabend bewährt: Zehn prominente Persönlichkeiten stellten sich der Herausforderung, gegen hochbegabte Kinder in teils skurrilen Disziplinen zu bestehen. Neben den Bohlens fanden sich weitere namhafte Gäste im Studio ein, darunter die Musikgrößen Sarah Connor und Johannes Oerding, die Thiem-Freundin und Artistin Lili Paul-Roncalli und viele weitere.

Die Anforderungen an die Kontrahenten erwiesen sich als überaus anspruchsvoll. Während Mertesacker und Breyer Fußballstadien anhand von Luftaufnahmen identifizieren mussten, oblag es Quiz-Experte Sebastian Jacoby, auf einem nahezu unbeschrifteten Globus Weltmetropolen zu verorten. Das Ehepaar Bohlen wiederum verschrieb sich der musikalischen Vergangenheit: Ihre Aufgabe bestand darin, ikonische Musikvideos der 80er-Jahre rein visuell zu erkennen und diese korrekt Titeln und Interpreten zuzuordnen.





Blessuren auf dem Padel-Platz

Der gemeinsame Auftritt bot zudem Raum für persönliche Reminiszenzen. So rekapitulierte der „Poptitan“ einen unlängst erlittenen Unfall auf einem Padel-Tennisplatz. „Da hatte gerade ein neuer Padel-Platz aufgemacht und ich hatte Zuschauer und wollte so richtig den Dicken machen“, gestand Bohlen freimütig. Kai Pflaume kommentierte dies gewohnt schlagfertig: „Mal ausnahmsweise den Dicken machen. Sonst gar nicht deine Art, ne?“

Die Folgen des Übereifers schilderte Bohlen drastisch: „Ich hatte eine Sonnenbrille auf und hab mir den Padel-Schläger volle Kanne ins Auge gehauen. Dann kam auf einmal nach dem Unfall ein indischer, verschlafener Arzt mit so einer Spritze - dann wollte er das nähen. Da habe ich gesagt: 'Da wird nichts genäht. Das wird jetzt schön mit Pflaster zugeklebt'“.

Trotz der medizinischen Skepsis blieb Bohlen von bleibenden Schäden verschont, sah sich jedoch gezwungen, eine vorübergehende Rekonvaleszenz einzuhalten.

Romantik im Gummiboot: Die Malediven-Hochzeit

Ein weiteres Highlight des Gesprächs bildete die Vermählung des Paares, die am 31. Dezember 2025 auf den Malediven vollzogen wurde. Nach zwei Jahrzehnten gemeinsamer Lebenswege gaben sich die beiden schließlich das Jawort – eine Entscheidung, die primär auf die Initiative Carinas zurückging. Bohlen erinnerte sich: „Ich saß da mit ihr aus Jux in diesem kleinen Gummiboot, und auf einmal fragt sie mich: 'Wollen wir nicht jetzt langsam heiraten?'“

Dass der „Poptitan“ diesen Moment im Rückblick als „sehr unromantisch“ titulierte, stieß bei seiner Gattin auf Unverständnis. „Mein Antrag war unromantisch?!“, entgegnete sie sichtlich pikiert. Bohlen bemühte sich jedoch umgehend um Deeskalation und präzisierte, dass lediglich die Örtlichkeit – das Gummiboot – nicht ganz seinem Ideal entsprochen habe.