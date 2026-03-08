Haftbefehls Frau stellt Einbrecher: "Schreck sitzt tief"

"Mit der Dunkelheit kommt die Angst"

Die direkte Begegnung mit den Einbrechern macht der Frau des Rappers Haftbefehl auch gut drei Wochen nach dem Vorfall schwer zu schaffen. "Seit dem Einbruch muss ich vieles erst verarbeiten", schreibt Nina Anhan am Sonntag auf Instagram. "Es steckt noch tief in mir." Die gebürtige Stuttgarterin hatte die dunkel gekleideten Täter nach Polizeiangaben Mitte Februar auf frischer Tat entdeckt, als diese auf abendlichem Beutezug waren. Von den Männern fehlt bisher jede Spur.

Sie habe zuletzt im Haus der Familie im Kreis Böblingen schlecht geschlafen, schreibt die Frau von Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt und derzeit als größter Star der Deutschrap-Szene gilt. "Und irgendwie ist es so, dass mit der Dunkelheit auch die Angst wiederkommt."

Derzeit in Österreich auf Urlaub

Am Abend fühle sich alles unsicherer an - als würde ein Teil von mir ständig wachsam bleiben". Sie habe zwar jetzt "das krasseste Sicherheitssystem" im Haus. Aber: "Es braucht wohl einfach Zeit, bis sich dieses Gefühl wieder legt", schreibt Anhan ihren Instagram-Followern aus dem österreichischen Urlaubsdomizil.

Anhans Ehemann, der gebürtige Offenbacher Haftbefehl, sorgte zuletzt vor allem durch die Netflix-Dokumentation "Babo - Die Haftbefehl-Story" für Aufsehen. Sie wurde zum Streaming-Hit. Die Dokumentation zeigt sein Leben, seinen Aufstieg als Musiker bis hin zu seinen psychischen Problemen und seiner Drogenabhängigkeit, die ihn fast das Leben kostete. Haftbefehl und Anhan haben zwei gemeinsame Kinder.