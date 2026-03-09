Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
  3. Deutschland
Andrea Kiewel
© Getty Images

Millionen-Business

ZDF-Fernsehgarten: Preis-Schock für Kiewel-Fans - so viel teurer sind die Ticketpreise jetzt

09.03.26, 08:35
Teilen

Fans von Andrea Kiewel müssen 2026 tiefer in die Tasche greifen. Die Ticketpreise für den „ZDF-Fernsehgarten“ steigen massiv an.

Am Sonntag, 10. Mai, startet Moderatorin Andrea Kiewel (60) in die neue Saison auf dem Mainzer Lerchenberg.

Andrea Kiewel Fernsehgarten
© Getty Images

Mehr zum Thema

Lesen Sie auch

Teuerung

Zum 40-jährigen  Jubiläum der Show  erwartet die Zuschauer jedoch eine preisliche Überraschung. Die Tickets sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich teurer geworden, was bei einer Kapazität von 5.000 Zuschauern pro Sendung für ordentliche Mehreinnahmen sorgt.

Andrea Kiewel

Andrea Kiewel

© ZDF

Die neuen Preise im Überblick

Die Preissteigerungen betragen bis zu 25 Prozent. Das  ZDF  begründet dies indirekt mit gestiegenen Kosten für Energie und Material. Die Preisstruktur für 2026 sieht wie folgt aus:

  • Stehplätze: 15 Euro (statt bisher 12 Euro).
  • Sitzplätze: 25 Euro (statt bisher 20 Euro).
  • Tischplätze: 30 Euro (statt bisher 25 Euro).

Rechnung: Was verdient das ZDF?

Mit rund 4.200 Stehplätzen und 800 Sitzplätzen spült jede Folge etwa 83.000 Euro in die Kassen des Senders. Hochgerechnet auf die gesamte Saison mit 20 Shows ergibt das Gesamteinnahmen von rund 1,66 Millionen Euro aus dem Ticketverkauf – das sind stolze 332.000 Euro mehr als im Vorjahr.

Andrea Kiewel & Stefan Mross

Andrea Kiewel & Stefan Mross

© ZDF

Hoher Aufwand hinter den Kulissen

Trotz der beachtlichen Ticketeinnahmen bleibt der „Fernsehgarten“ ein kostspieliges Format. Experten schätzen die Produktionskosten pro Folge auf über eine Million Euro. Dieser Betrag setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen:

  • Personal: Rund 120 Mitarbeiter sind pro Sendung im Einsatz.
  • Technik: Das Set wird von zehn Kameras gleichzeitig begleitet.
  • Extras: Kosten für prominente Gäste, Catering, aufwendige Kostüme und Logistik.

Viele Überraschungen erwarten Fans

Nachdem Andrea Kiewel im vergangenen Jahr aufgrund des Nahost-Konflikts bei einer Show pausieren musste, kehrt sie nun pünktlich zum großen Jubiläum im Mai zurück. Die Fans dürfen gespannt sein, welche Überraschungen das ZDF zum 40. Geburtstag der Kult-Show bereithält – auch wenn der Besuch auf dem Lerchenberg künftig exklusiver wird.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen