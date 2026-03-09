Fans von Andrea Kiewel müssen 2026 tiefer in die Tasche greifen. Die Ticketpreise für den „ZDF-Fernsehgarten“ steigen massiv an.

Am Sonntag, 10. Mai, startet Moderatorin Andrea Kiewel (60) in die neue Saison auf dem Mainzer Lerchenberg.

© Getty Images

Mehr zum Thema

Teuerung

Zum 40-jährigen Jubiläum der Show erwartet die Zuschauer jedoch eine preisliche Überraschung. Die Tickets sind im Vergleich zum Vorjahr deutlich teurer geworden, was bei einer Kapazität von 5.000 Zuschauern pro Sendung für ordentliche Mehreinnahmen sorgt.

Andrea Kiewel © ZDF

Die neuen Preise im Überblick

Die Preissteigerungen betragen bis zu 25 Prozent. Das ZDF begründet dies indirekt mit gestiegenen Kosten für Energie und Material. Die Preisstruktur für 2026 sieht wie folgt aus:

Stehplätze: 15 Euro (statt bisher 12 Euro).

Sitzplätze: 25 Euro (statt bisher 20 Euro).

Tischplätze: 30 Euro (statt bisher 25 Euro).

Rechnung: Was verdient das ZDF?

Mit rund 4.200 Stehplätzen und 800 Sitzplätzen spült jede Folge etwa 83.000 Euro in die Kassen des Senders. Hochgerechnet auf die gesamte Saison mit 20 Shows ergibt das Gesamteinnahmen von rund 1,66 Millionen Euro aus dem Ticketverkauf – das sind stolze 332.000 Euro mehr als im Vorjahr.

Andrea Kiewel & Stefan Mross © ZDF

Hoher Aufwand hinter den Kulissen

Trotz der beachtlichen Ticketeinnahmen bleibt der „Fernsehgarten“ ein kostspieliges Format. Experten schätzen die Produktionskosten pro Folge auf über eine Million Euro. Dieser Betrag setzt sich aus verschiedenen Faktoren zusammen:

Personal: Rund 120 Mitarbeiter sind pro Sendung im Einsatz.

Technik: Das Set wird von zehn Kameras gleichzeitig begleitet.

Extras: Kosten für prominente Gäste, Catering, aufwendige Kostüme und Logistik.

Viele Überraschungen erwarten Fans

Nachdem Andrea Kiewel im vergangenen Jahr aufgrund des Nahost-Konflikts bei einer Show pausieren musste, kehrt sie nun pünktlich zum großen Jubiläum im Mai zurück. Die Fans dürfen gespannt sein, welche Überraschungen das ZDF zum 40. Geburtstag der Kult-Show bereithält – auch wenn der Besuch auf dem Lerchenberg künftig exklusiver wird.