© Getty Images

Besuch

Stefan Mross & seine Eva inkognito in Wien: "Liebe Grüße vom..."

16.10.25, 09:30 | Aktualisiert: 16.10.25, 10:31
Die zwei Schlagerstars genießen unbeschwerte, private Stunden in Wien.

Dunkles, legeres Gewand und Eva trägt sogar eine Kappe: Die Schlagerstars Stefan Mross und Eva Luginger wollen nicht auffallen, scheinen lieber ein paar private Momente zu genießen.

Mross

Stefan Mross und seine aktuelle Freundin Eva Luginger.

© Getty Images

"Liebe Grüße..."

Ein Selfie für die Fans muss trotzdem sein! Stefan  schickt auf Insta "Liebe Grüße vom Naschmarkt aus Wien"! Dort, vor einem Fischlokal, in der Dämmerung, posiert das Liebespaar. Stefan grinst, Eva lächelt zurückhaltend. 

Große Auswahl

Wo genau es die beiden hinverschlagen hat am legendären Wiener Markt, ist unklar. Aber: Dort ist die Auswahl an Lokalen groß - vom Fischrestaurant über asiatische Imbisse bis hin zu orientalischen Lokalen. Und unter sich kann man dort auch gut bleiben und einfach genießen.

