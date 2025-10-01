Der Schlagerstar war auch mal ein junger Bub!

Stefan Mross kennen und lieben seine Fans als souveränen Moderator der Hit-Sendungen "Immer wieder sonntags". Als Kind wurde Mross von Karl Moik entdeckt und in der Folge gefördert.

Turbulentes Liebesleben

Fast spannender, als seine Karriere ist aber das Liebesleben von Stefan Mross. Lange galt er mit Ex-Frau Stefanie Hertel als das Traumpaar des deutschen Schlagers. Die beiden haben eine Tochter, die 2001 geboren wurde, Johanna. Danach wurde es turbulent: Mross war von 2013 bin 2016 mit Susanne Schmidt verheiratet, die zwei bekamen zwei Kinder.

© Getty Images

Neue Lieben

Danach verliebten sich Mross und Schlagerstar Anna-Carina Woitschack , heirateten im Juni 2020 live im Fernsehen, doch im November 2022 war Schluss, die Scheidung läuft noch. Mit Eva Luginger ist Stefan Mross seit 2023 liiert.

© Instagram

Begann als Trompeter

Mross lässt seine Fans gerne am Alltag teilhaben und wollte ihnen auch ein Foto aus seiner Vergangenheit nicht vorenthalten. Der Schnappschuss zeigt einen sejhr jungen Burschen, der Trompete spielt. Das war damals sein Steckenpferd, bevor er mit dem Singen und Moderieren begann.