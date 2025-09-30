Alles zu oe24VIP
Liebes-Überraschung

Hochzeit für Mross-Ex Anna-Carina Woitschack?

30.09.25, 13:13
Die Sängerin hat sich in einem Interview zum Thema Hochzeit geäußert und bezieht ganz klar Stellung. 

Anna-Carina Woitschack, 32, geht das Thema Ehe ganz entspannt an. Die Schlagersängerin ist seit zwei Jahren mit ihrem Freund Daniel Böhm, 39, liiert und möchte ihre gemeinsame Zeit vor allem genießen. Im Gespräch mit „7 TAGE“ macht die 32-Jährige deutlich, dass eine Hochzeit derzeit für sie keine Priorität hat: „Wir sind ja noch relativ frisch zusammen, zwei Jahre. Wir leben wirklich im Hier und Jetzt.“

Auch wenn die Liebe groß ist, spürt Anna-Carina keinen Druck in Sachen Trauung. Sie schätzt die unbeschwerten Momente mit Daniel und lässt die Beziehung ganz natürlich wachsen. Ein Ja-Wort in der Zukunft schließt sie zwar nicht aus, im Moment liegt ihr Fokus jedoch klar auf dem gemeinsamen Glück im Alltag. 

 


 

Und ihr Ex Stefan Mross? Auch er ist seit zwei Jahren wieder glücklich vergeben. Mit seiner Eva Luginger hat er sogar schon über das Thema Nachwuchs gesprochen. Eva sei die Liebe seines Lebens. Könnten hier also schon bald die Hochzeitglocken läuten?

