Gabalier, Ötzi und Egli sollen die „Starnacht“ retten

Zuletzt kämpfte die „Starnacht“ mit abstürzenden Quoten. Heute, Samstag sollen es in Wachau Schlager-Giganten wie Beatrice Egli, DJ Ötzi oder Andreas Gabalier richten. Dazu gibt’s viel Pop und einen funkelnden Verlobungsring.

Beatrice Egli mit den ersten Hörproben der für 2. Oktober erwarteten Hit-CD „Hör nie auf damit“, Pietro Lombardi mit seinem „Starnacht“-Debüt, der ewige Schunkelkönig DJ Ötzi und als Highlight natürlich Andreas Gabalier mit einem Hit-Medley. Superstar-Parade in Rossatzbach an der Donau. Nach der wetterbedingen Absage im Vorjahr und dem Quoten-Absturz vom August am Wörthersee, wo nur mehr 2,03 Millionen Deutsche Zuseher, aber bei einem Markanteil von stolzen 27 Prozent immerhin 461.000 heimische Schlagerfans vor dem TV mitschunkelten, will die „Starnacht aus der Wachau“ heute mit den größten Topstars des Genres punkten. Und mit einem bunten Programm zwischen Schlager, Pop und Welthits.

© Getty Images

© ORF

© ORF



Ab 20.15 Uhr stehen dabei auf ORF2 unter der Moderation von Barbara Schöneberger und „Bergdoktor“ Hans Sigl neben frischen Schlager-Hits von Simone, die in der Wachau ihre neue CD „Das ist Liebe“ präsentiert, „Dschungelcamp“-Star Anna Carina Woitschack oder Ella Endlich auch die ewigen Hymnen des zweifache Song-Contest-Winners Johnny Logan („What’s Another Year“) oder der Söhne Mannheims am Programm.

© zeidler

© zeidler

Dazu gibt’s dank Josh., Chris Steger („Dirndln fliagn“) und Alexander Eder eine starke Portion neuen Austropop und einen absoluten Backstage-Hingucker: unsere ESC-Starterin Kaleen hat sich ja jüngst auf den Malediven mit Creative Director Marvin Dietmann verlobt und ließ schon bei der Probe den Glitzerring funkeln.

© zeidler

Den wollen Egli und vor allem Gabalier überstrahlen. Der VolksRock‘n‘Roller nützt ja die "Starnacht" auch als Warm-Up für sein großes Wien-Konzert am 31. Oktober in der Stadthalle. Die letzten Stehplatzkarten dafür gibt's jetzt zum Bestpreis bei Ticket24.at. Mit einer Ermäßigung von 20 Euro!