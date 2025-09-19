Dirndl, Stars und Schlager: Heidi Klum rockt ihr Oktoberfest im Hofbräuhaus

Sie hat schon die größten Partys rund um den Globus gefeiert – doch auf ihr eigenes Oktoberfest musste Heidi Klum bis jetzt warten. Am Donnerstagabend erfüllte sich das Topmodel ihren Traum im Münchner Hofbräuhaus. Mit Familie und Schlagerpower wurde das „HeidiFest“ zur Einstimmung auf die Wiesn

Bevor die Feier startete, zeigte sich Klum perfekt gestylt im roten Dirndl. Mit einem Augenzwinkern erklärte sie: "Dirndl sitzt, Schleife ist auf der richtigen Seite: Vergeben, verheiratet!" Neben ihr feierten Tochter Leni, Sohn Henry, sowie Tom und Bill Kaulitz.

Stars zwischen Maßkrug und Tanzfläche

Auf der Gästeliste fanden sich zahlreiche Prominente aus Mode und Entertainment. Alessandra Ambrosio, Sasha und Ehefrau Annemarie Carpendale, Wayne Carpendale und Christine Neubauer stießen mit Heidi an. Die Gastgeberin selbst tanzte mit "Let’s Dance"-Profi Massimo Sinató über die Bühne, während im Saal bereits die Maßkrüge gehoben wurden.

Musikfeuerwerk im Hofbräuhaus

Für Stimmung sorgten Schlagergrößen und internationale Musikstars gleichermaßen. Roberto Blanco, Ross Antony und Lucas Cordalis brachten die Gäste zum Schunkeln. Die Weather Girls performten "It’s Raining Men" – begleitet von Schuhplattlern – und Jürgen Drews stimmte mit Heidi im Duett "Ein Bett im Kornfeld" an. Jubel gab es auch für Peter Kraus, Michael Holm, die Wildecker Herzbuben und Kristina Bach mit einer Version von "Atemlos". Michelle und Eric Philippi sangen "Idiot", Haddaway lieferte seinen Hit "What Is Love".

Romantisches Finale

Zum Abschluss übernahm die Münchener Freiheit mit "Ohne dich". Während die Band die letzten Töne anstimmte, tanzten Heidi und Tom eng umschlungen. Damit endete ein Abend voller Glamour, Gaudi und ganz viel Schlagermusik – ein "HeidiFest", das die Münchner so schnell nicht vergessen werden.