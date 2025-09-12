Letzte Chance für Gabalier: Zum Bestpreis auf Ticket24.at

„Ein Hulapalu auf uns!“ Am 31. Oktober 2025 rockt Andreas Gabalier die Wiener Stadthalle. Die allerletzten Stehplatz-Tickets gibt’s nur mehr bei Ticket24.at. Zum Bestpreis! Mit 20 Euro Ermäßigung!

Eigentlich sind die begehrten Stehplätze bereits ausverkauft. Sowohl bei oeticket als auch bei Wienticket gibt’s für das Wien-Gastspiel von Andreas Gabalier am 31.Oktober in der Stadthalle keine Stehplatzkarten mehr. Das war die schlechte Nachricht. Jetzt die gute. Auf ticket24.at gibt es noch einige wenige Stehplätze für die brandneue Show "Ein Hulapalu auf uns" in Wien. Und das sogar zum Bestpreis! Mit einer Ermäßigung von satten 20 Euro! Die allerletzten Steher für Gabalier in Wien kosten bei Ticket24.at nämlich nur 49,90 Euro. Dazu gibt’s natürlich auch noch einige Sitzplätze zum ermäßigten Bestpreis.

© zeidler

© zeidler

Mit der neuen Show zieht Gabalier vom Opener „Obersteirer“ bis zum Tränen-Finale „Amoi seg' ma uns wieder“ alle Register der Emotionen. Party-Kracher wie „I sing a Liad für di“, „12 Ender Hirsch“, die aktuelle „One-Man-Show“ und natürlich „Hulapalu“ inklusive. „Ich gebe live alles für meine Fans! Weil es sich lohnt – für die Liebe, Freude und unbeschreibliche Momente, die ich allerorts zurückbekomme,“ so Gabalier der damit bereits ganz Deutschland und erst Mitte August mit 15. und 16. August in Kitzbühel begeisterte.

© zeidler

© zeidler

Am 31. Oktober lässt er auch wieder die Wiener Stadthalle ausflippen. Die begehrten Stehplatzkarten dafür gibt’s nur mehr bei Ticket24.at.