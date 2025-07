13. "Starnacht aus der Wachau" im Zeichen von UNESCO-Jubiläum

LH Mikl-Leitner: "Die Starnacht ist viel mehr als nur ein Konzert. Sie ist ein Fest der Gefühle, der Gemeinschaft, der Freude – die Starnacht ist einfach Wöd".

Zum 13. Mal findet am 19. und 20. September 2025 die "Starnacht aus der Wachau" in Rossatzbach statt. "Eine ganz besondere Starnacht, denn sie findet im Jubiläumsjahr statt – heuer feiern wir 25-jähriges Jubiläum als UNESCO-Weltkulturerbe", sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner heute, Montag, im Schloss Dürnstein im Rahmen der traditionellen Starnacht-Pressekonferenz.

Die Wachau sei eine der schönsten Regionen überhaupt und es sei "eine große Verantwortung, diesen Schatz zu pflegen und für die nächsten Generationen hochzuhalten", meinte sie. Dank der Verbindung aus Kunst, Kultur, Genuss und Landschaft sei die Wachau international bekannt und damit optimaler Veranstaltungsort für die Starnacht.

Die Landeshauptfrau unterstrich: "Die Starnacht in der Wachau ist für uns viel mehr als nur ein Konzert. Sie ist ein Fest der Gefühle, der Gemeinschaft und der Freude – die Starnacht ist einfach Wöd!" Die Veranstaltung sei ein absoluter Tourismusmagnet: "Alleine im letzten Jahr waren 10.000 Besucherinnen und Besucher live in der Wachau dabei und 1,8 Millionen Menschen haben das Event im Fernsehen verfolgt", so Mikl-Leitner. Sie sprach von einer Wertschöpfung von 1,5 Millionen Euro für die Region, „und der Werbewert der Veranstaltung liegt bei 4,9 Millionen Euro.“ Damit sei die Starnacht „eine der wichtigsten Botschafterinnen für Niederösterreich“, denn sie mache Lust auf mehr: "Lust auf die Vielfalt aus Kultur, Kulinarik und wunderschöner Landschaft bei uns in Niederösterreich."

Moderiert wird die Starnacht aus der Wachau auch heuer vom Moderatorenduo Barbara Schöneberger und Hans Sigl. On stage sind heuer u.a. Andreas Gabalier, die Söhne Mannheims, Beatrice Egli, Josh, Simone und Alexander Eder, der bei der heutigen Pressekonferenz seinen neuen Song „Der allerletzte Tanz“ live performte.