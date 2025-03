Beliebtes Wiener Lokal muss schließen

Mitten in der Wirtschaftsflaute schließt jetzt das nächste Lokal in Wien. Große Trauer herrscht nach 18 Jahren Betrieb!

Das beliebte und oftmals medial empfohlene Lokal "Point of Scale" musste Anfang März schließen. 18 Jahre lang hatte es geöffnet. Jetzt melden sich die Betriebsleiter auf Facebook zu Wort und offenbaren, wie es um das Restaurant wirklich steht.

"Weinendes und lachendes Auge"

"Wir bleiben mit einem weinenden und einem lachenden Auge zurück. Weinend, weil wir uns heute von 18 Jahren guter Zusammenarbeit, loyalen Kunden und viel Freude verabschieden. Lächelnd, weil wir uns auf neue Herausforderungen und wohlverdiente Ruhe freuen", heißt es auf Facebook.

Das Lokal befindet sich im 4. Wiener Gemeindebezirk, mitten im Ausgehviertel. Dort grenzt eigentlich ein Wirtshaus an das Andere.

"Lange Reise"

Im Posting schreibt "Point Of Scale" außerdem noch: "Es war eine lange Reise, in der wir viele Freunde unter den Gästen und unseren Mitarbeitern gewonnen haben - ein großes Danke an alle Gäste, die uns über Jahre die Treue gehalten und Loyalität gezeigt haben." Schade!

Das Gasthaus hatte unter anderem besondere Kleinigkeiten wie glutenfreies Gebäck, hausgemachte Bagels und Kuchen angeboten. Es ist ein Ladenschluss für immer in einer Reihe vieler weiterer Firmen-Schließungen in einer schwierigen Wirtschaftssituation.