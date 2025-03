Wieder eine Pleite: Poolbauer macht dicht

Die pool­folio GmbH in Fußach ist pleite. Am Freitag wurde das Insolvenzverfahren eröffnet.

Über das Vermögen der Firma poolfolio GmbH in Fußach wurde am Freitag am Landesgericht Feldkirch ein Konkursverfahren eröffnet.

Pleite für Poolbauer

Die Firma war spezialisiert auf die Errichtung und Verkauf von Pools. Die Verbindlichkeiten werden mit 313.000 Euro angegeben. Beschäftigte hat das insolvente Unternehmen keine. Beim Insolvenzverfahren geht es jetzt darum, wie viel die Gläubiger von der Drittelmillion Euro an Schulden wieder sehen werden.

Die aktuelle KSV1870 Analyse zur Insolvenzentwicklung der ersten drei Monate 2025 zeigt, dass sich die Zahl der Firmenpleiten aufgrund der insgesamt anhaltend schwachen Wirtschaftsleistung auf hohem Niveau einpendelt.