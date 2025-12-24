Alles zu oe24VIP
HOFER REISEN auf Erfolgskurs: 9 Millionen Reisende vertrauen auf Top-Preis-Leistung
© Hofer Reisen/ Calado, Adobe Stock

Reisebranche

HOFER REISEN auf Erfolgskurs: 9 Millionen Reisende vertrauen auf Top-Preis-Leistung

24.12.25, 09:00
HOFER REISEN erreicht einen neuen Meilenstein: 9 Millionen Kunden haben seit 2003 ihre Urlaubsreisen dem heimischen Reiseanbieter anvertraut. Mit attraktivem Preis-Leistungs-Verhältnis, hoher Servicequalität und einer Wiederbuchungsrate von 97 Prozent zählt er zu den beliebtesten Reiseanbietern.

Mit dem Erreichen von 9 Millionen Reisenden unterstreicht HOFER REISEN seine erfolgreiche Entwicklung und das große Vertrauen der Kundinnen und Kunden. Seit mehr als zwei Jahrzehnten steht der Reiseanbieter für attraktive Urlaubsangebote, verlässliche Qualität und maximale Sicherheit – unter anderem durch das flexible Sorglos-Paket für eine entspannte Reiseplanung. 
Dabei profitieren Reisende von sorgfältig zusammengestellten Reisepaketen mit optimal aufeinander abgestimmten Leistungen. Zusätzliche Service- oder Buchungsgebühren fallen nicht an, was das ausgezeichnete Preis-Leistungs-Verhältnis weiter stärkt.

Wanderurlaub

Wanderurlaub

© Hofer Risen, Adobe stock/Stephan Karg

Umfassender Service vor, während und nach der Reise 
Als  Reisedienstleister legt dieser großen Wert auf persönliche Kundenbetreuung – von der Buchung bis zur Rückkehr. Diese Serviceorientierung spiegelt sich auch in der hohen Wiederbuchungsrate wider: 97 Prozent der Kunden würden erneut über HOFER REISEN buchen. 
Für diese herausragende Kundenzufriedenheit wurde das Reisebüro mehrfach ausgezeichnet. Beim ÖGVS-Branchenchampion 2025 überzeugte der Anbieter insbesondere in den Kategorien „Kundenzufriedenheit“ und „TOP Preis-Leistungs-Verhältnis“.

Im Portfolio: Reisen nach Asien 

Im Portfolio: Reisen nach Asien 

© Hofer Reisen/Adobe, Kasto

Reisevielfalt in über 90 Ländern 
Was 2003 mit einer überschaubaren Auswahl an Pkw-, Flugreisen und Kreuzfahrten begann, hat sich zu einem breit gefächerten Reiseportfolio entwickelt. Heute gibt's Urlaubsangebote für jeden Reisetyp und jedes Budget – von Kurz- und Wellnessreisen über Rundreisen bis hin zu Fernreisen und Kreuzfahrten. 
Die Zieldestinationen erstrecken sich mittlerweile über mehr als 90 Länder weltweit. Auch im Inland überzeugt der Reiseveranstalter mit zahlreichen Partnerhotels in Österreich, die kurze Anreisen und hohen Komfort garantieren. 

Einer der größten Reiseanbieter Österreichs Mit jährlich mehr als 400.000 Reisenden zählt HOFER REISEN zu den größten Reiseanbietern des Landes. Die Kombination aus attraktiven Destinationen, fairen Preisen und zuverlässigem Service trifft den Nerv der Zeit und sorgt für kontinuierliches Wachstum. Auch im kommenden Jahr setzt das Unternehmen auf ein vielfältiges Angebot: von inspirierenden Kurztrips und entspannenden Wellnessurlauben über sonnige Strandreisen bis hin zu Kreuzfahrten und Fernreisen rund um den Globus – stets zum günstigen HOFER-Preis.

