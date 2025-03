Zuletzt weniger Firmenpleiten in Niederösterreich vermeldet

Die Zahl der Firmenpleiten in Niederösterreich ging im ersten Quartal 2025 leicht zurück.

Laut einer aktuellen Hochrechnung des Kreditschutzverbandes 1870 (KSV), der zu den führenden Wirtschaftsplattformen Österreichs zählt, meldeten im ersten Quartal 2025 in Österreich 1.741 Unternehmen Insolvenz an. Im Durchschnitt sind das 19 Firmenpleiten am Tag. Für das heurige Jahr rechnet der KSV1870 mit insgesamt 6.500 bis 7.000 Unternehmensinsolvenzen.

© KSV ×

Während es um die heimischen Unternehmen vielerorts schlecht bestellt ist, gibt es zumindest in Niederösterreich ein leichtes Aufatmen. Denn wie der NÖ Wirtschaftspressedienst den KSV-Daten entnimmt, ist hier die Zahl der Firmenpleiten im ersten Quartal 2025 gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres um 1,3 Prozent auf 295 Fälle zurückgegangen. Gleichzeitig reduzierte sich auch das Volumen der Passiva um 56,4 Prozent auf 112 Millionen Euro.

Allerdings: Bei fast der Hälfte der Pleiten in Niederösterreich konnte mangels finanzieller Mittel gar kein Insolvenzverfahren mehr eröffnet werden. Insolvenztreiber sind weiterhin der Handel, die Bauwirtschaft und der Bereich Beherbergung und Gastronomie. Die Frage ist also, ob man hier nur ein "Zwischenhoch" sieht, oder ob sich tatsächlich bereits eine langsame Entspannung bei der Entwicklung der Unternehmensinsolvenzen in Niederösterreich abzeichnet.