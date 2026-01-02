Europas größter präparierter Natureislauffläche wird freigegeben

Für neun Euro kann man den ganzen Tag Runden ziehen.

Ktn. Gute Nachrichten zu Jahresbeginn für alle Eislaufbegeisterten: Die Eislaufsaison auf Europas größter präparierter Natureislauffläche, dem Weissensee, beginnt. Ab Samstag, 3. Jänner, ist eine circa zwei Kilometer lange Strecke im westlichen Bereich des Sees für Eisläufer geöffnet. Die Eiseinstiege befinden sich beim Camping Müller in Praditz sowie in Techendorf-Süd bei der großen Fichte. Um ein sicheres Eislauferlebnis zu gewährleisten, sind die Absperrungen und Hinweisschilder (z.B. Nordufer meiden!) unbedingt zu beachten.

Ab dem vollendeten 10. Lebensjahr wird für Tagesgäste ein Förderbeitrag von neun Euro für die Eisbenützung eingehoben. Die Eintrittsbänder sind in der Weissensee Information, bei der Gemeinde und direkt vor Ort bei den offiziellen Eis-Einstiegen erhältlich. Diese Einnahmen dienen ausschließlich der Erhaltung und Verbesserung der Eis-Infrastruktur.

Kostengünstig parken Tagesgäste das Auto auf dem „Ertl-Areal“ in Praditz (vier Euro Tagesgebühr pro PKW). Die weiteren Parkplätze in Praditz kosten acht Euro pro Tag.