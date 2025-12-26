"NachbarschaftsKultur im Waldviertel": 31 Gemeinden gehen gemeinsamen Weg

Mit der Vertragsunterzeichnung zwischen der Kulturregion NÖ und dem Verein NachbarschaftsKultur und der konstituierenden Sitzung wurde offiziell das Projekt „NachbarschaftsKultur im Waldviertel“ gestartet.

31 Gemeinden schließen sich dabei in einem gemeinsamen Verein zusammen, um ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe über Gemeindegrenzen hinweg zu koordinieren, weiterzuentwickeln und sichtbar zu machen. Ziel ist es, den sozialen Zusammenhalt zu stärken, ältere Menschen möglichst lange aktiv und selbstständig zu halten und das Ehrenamt als tragende Säule des Miteinanders zu fördern.

"NachbarschaftsKultur zeigt, wie viel Kraft im freiwilligen Engagement und in regionaler Zusammenarbeit steckt. Wenn Menschen füreinander da sind und Gemeinden gemeinsam Verantwortung übernehmen, entsteht gelebte Solidarität. Genau dieses Miteinander brauchen wir, um älteren Menschen ein selbstbestimmtes Leben in ihrer gewohnten Umgebung zu ermöglichen“, betont Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP).

Der neue Verein NachbarschaftsKultur führt bestehende Initiativen zusammen und schafft damit eine neue Qualität der Zusammenarbeit im Waldviertel. In den 31 Gemeinden wurden in den vergangenen Jahren bereits die Projekte „Nachbarschaftshilfe Plus“ beziehungsweise „DAVNE“ erfolgreich umgesetzt – getragen von drei unterschiedlichen Trägervereinen. Diese Erfahrungen werden nun gebündelt, Synergien genutzt und die regionale Kooperation weiter vertieft.