Wienerin krachte gegen Holzplanke: schwer verletzt
© GettyImages Paul Biris

Rodelunfall

Wienerin krachte gegen Holzplanke: schwer verletzt

02.01.26, 13:11
Schon wieder kam es zu einem folgenschweren Rodelunfall. Diesmal erlitt eine 41-jährige Wienerin schwere Verletzungen.

. Bei einem Rodelunfall auf dem Semmering (Bezirk Neunkirchen) ist am Donnerstagnachmittag eine 41-jährige Wienerin schwer verletzt worden. Die Frau war nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich gegen eine Holzplanke gekracht. Sie wurde von "Christophorus 3" in das Landesklinikum Baden geflogen.

Laut Polizei war die 41-Jährige von der Bergstation Hirschenkogel zum Start der Rodelbahn unterwegs. Im dortigen Einfahrtsbereich verlor sie die Kontrolle über den Schlitten, der Unfall war die Folge.

Kurz zuvor ereignete sich in Nikolsdorf (Tirol) ein Rodelunfall, der für einen 63-Jährigen tödlich endete. Wie berichtet, war der Mann zusammen mit seiner 58-jährigen Ehefrau auf einer Rodel von der Rabantalm talwärts unterwegs gewesen. In einer Linkskurve gerieten die beiden über den rechten Rand der Forststraße hinaus und stürzten rund 25 Meter über senkrechtes Felsgelände ab. Der Ehemann erlitt dabei tödliche Verletzungen, seine Frau wurde schwer verletzt.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

