Urlauber lieferten sich wilde Schlägerei in Après-Ski-Lokal

Die Vorarlberger Polizei ermittelt nach zwei Schlägereien - eine im Kleinwalsertal (dort gingen 20 Urlauber aufeinander los), die andere ereignete sich in Lustenau (dabei wurden auch Polizisten attackiert).

Vbg. Bei einer Rauferei zwischen etwa 20 Beteiligten in einem Après-Ski-Lokal in Riezlern (Kleinwalsertal) sind am Stefanitag mindestens fünf Personen verletzt worden. Die Streithähne versetzten einander Faust- und Kopfschläge und gingen auch mit Glasflaschen aufeinander los, wie die Polizei am Freitag berichtete. Eine weitere Schlägerei ereignete sich in der Silvesternacht in Lustenau. Dabei griff ein Mann eine Polizistin mit Schlägen und Stößen an.

In Riezlern bekämpften sich nach zunächst verbalen Provokationen zwei Gruppen von Urlaubsgästen. Eine Person erlitt dabei Schnittwunden im Gesicht, die im Krankenhaus versorgt werden mussten. Vier weitere Beteiligte begaben sich selbst in ärztliche Behandlung. Als die Polizei dazwischenging, wurde gegen eine Person auch Pfefferspray eingesetzt.

Ebenfalls mit Pfefferspray setzte die Polizei in Lustenau im Anschluss an eine Schlägerei drei Festnahmen durch. Drei Männer verhielten sich bei ihrer Befragung so aggressiv, dass dieses Mittel notwendig war. Als kurz darauf ein weiterer Beteiligter gesundheitliche Probleme bekam, versuchten die Polizisten Erste-Hilfe-Maßnahmen einzuleiten. Plötzlich sprang der Mann aber wieder auf und attackierte die Polizistin, die unverletzt blieb. Der Mann wurde ebenfalls festgenommen. Bei der Rauferei wurden zwei Personen leicht verletzt.