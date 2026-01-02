Ehepaar attackierte sich gegenseitig mit Messer und Holzleiste

Eine Auseinandersetzung zwischen einem Ehepaar eskalierte völlig - beide wurden festgenommen.

Wien. Ein Streit zwischen Eheleuten hat in der Nacht auf Freitag in Wien-Favoriten zu gegenseitigen tätlichen Angriffen geführt. Der 43-jährige Mann soll seine 44-jährige Frau zunächst mit dem Umbringen bedroht haben. Als diese ihn daraufhin mit einem Küchenmesser attackierte, soll der Mann mit einer Holzleiste auf sie eingeschlagen und sie dabei leicht im Gesicht verletzt haben, berichtete die Polizei. Der Grund für den Streit ist unbekannt, beide wurden vorläufig festgenommen.

Die Beamten stellten die mutmaßlichen Tatwaffen sicher. Der 43-Jährige wurde aufgrund des Verdachts der schweren Nötigung und der Körperverletzung angezeigt. Die 44-Jährige wurde wegen des Verdachts der gefährlichen Drohung und der versuchten absichtlich schweren Körperverletzung angezeigt. Weitere Ermittlungen laufen.