Mutter fährt eigene Tochter (2) nieder: schwer verletzt

Zu dem Unglück kam es beim Reversieren. Die Zweieinhalbjährige hatte sich unbemerkt hinter dem Auto aufgehalten.

Stmk. Der dramatische Unfall ereignete sich am Neujahrstag in Leutschach an der Weinstraße (Bezirk Leibnitz).

Eine 33-Jährige fuhr gegen 14 Uhr mit ihrem Auto rückwärts aus einem Abstellplatz in einem Stallgebäude und reversierte das Fahrzeug bergauf in den dortigen Hofbereich. Dabei dürfte sie ihre zweijährige Tochter, die sich offenbar unbemerkt hinter dem Pkw aufgehalten hatte, übersehen haben. Das Kleinkind kam zu Sturz und konnte nicht mehr selbstständig aufstehen.

Die Mutter fuhr ihre offensichtlich schwer verletzte Tochter in Richtung LKH Wagna. Im Bereich Gamlitz wurde das Kind vom Roten Kreuz übernommen und erstversorgt. Aufgrund der schweren Verletzungen wurde der Rettungshubschrauber C12 angefordert. Anschließend wurde die Kleine in die Kinderklinik Graz geflogen. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.