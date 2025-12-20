Nivarani startet den Silvester Countdown als Trottel

Lachend ins neue Jahr: Ab 26.Dezember scherzt Star-Kabarettist Michael Niavrani mit „Homo Idioticus 2“ im Wiener Globe.

„Wieso ist rechts progressiv und links konservativ? Warum wollen die einen ‚500 Geschlechter‘ und die anderen ‚Heim ins Reich‘? Kann einem das Klima nicht wurscht sein, solange das Wetter schön ist?“ Fragen, die Michael Niavarani aus dem Effeff beantworten kann, denn nur ein Trottel weiß auf alles eine Antwort. Mit dem Solo-Programm "Homo Idioticus 2" reanimiert er unter dem Motto „Der Trottel ist zurück“ jetzt wieder den Idioten.

© Globe

© zeidler

Der Titel bezieht sich auf das ursprünglich 2014 entstandene Programm, das Niavarani nun in überarbeiteter Version als Silvester-Special im Wiener Globe zündet: „Denn um momentan die Wirklichkeit zu begreifen, braucht man viel Fantasie!“

© Lukas Beck

Die Premiere des witzigen Jahresabschlusses steigt am 26. Dezember. Dazu sorgt Niavarani auch am 27. und 28. Dezember für Lacher. Zu Silvester ja sowieso, da gibt‘s im Globe das ganz große Gagfeuerwerk. Mit den "Lotterbuben" Gernot & Stipsits (14.15 Uhr), Klaus Eckel (18.30 Uhr) und der ab 22.30 Uhr gezündeten Mitternachtseinlage von Niavarni.