Neue Simpl-Revue tischt uns ein "Märchen ohne Ende" auf

"Rotkäppchen ist mit dem bösen Wolf im Wald bei drei Flaschen Wein abgestürzt und hat auf die Großmutter vergessen." Was Michael Niavarani, Prinzipal des Simpl, damit genau meint? Um das zu erfahren, muss man wohl in die neue Revue kommen, die da heißt "Märchen ohne Ende".

Legen wir die Fakten endgültig zu den Akten? Oder gibt es noch einen, der auszieht, die Wahrheit zu lernen? Das Tischlein deckt sich mit allerlei Märchen und die Lügner holen den Knüppel aus dem Sack. Was kann man noch wissen, wenn man niemandem mehr was glauben kann? Die Wahrheit hat sich am vergifteten Apfel verschluckt, liegt jetzt im gläsernen Sarg und wartet darauf wachgeküsst zu werden. So verstrickt sind die Handlungsstränge der neuen Simpl-Revue namens "Märchen ohne Ende". Und Michael Niavarani, Direktor des Hauses in der Wollzeile, hält sich über den Sinngehalt bedeckt.

Es wird noch unklarer, so heißt es im Pressetext zum Stück weiter: "Aber der Prinz der Vernunft findet gerade sein Pferd nicht. Rotkäppchen ist mit dem bösen Wolf im Wald bei drei Flaschen Wein abgestürzt und hat auf die Großmutter vergessen, behauptet zumindest die Schönste im ganzen Land. Aber ist sie wirklich die Schönste oder will er nur als die Schönste im ganzen Land gesehen werden? Oh la la.

Märchen ohne Ende?

Es sieht ganz so aus, als würde uns das "Happy End“ gerade aus den Händen gleiten, heiß es vonseiten des Simpls kryptisch. Doch dann wird es klarer: "Ein amerikanischer Lügenbold hat der Welt per Dekret den Untergang verordnet. So scheint es zumindest."

Um die Zuseher endgültig auf die neue Revue neugierig zu machen, sagt das Simpl noch zum neuen Stück: "Wenn die Menschheit schon untergeht, dann bitte mit einem Wiener Schluss. Wir hier in Österreich haben nämlich das Happy End erfunden. Alles muss gut ausgehen“ hat Kaiser Josef II per Dekret verordnet – zumindest am Theater gibt es den Wiener Schluss." Am Besten kommt man also in den Simpl und lässt sich das Märchen vom guten Ende auftischen, denn wenn wir Pech haben, geht alles gut aus und die Aufregung war umsonst.