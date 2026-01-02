Todesdrama beim Rodeln: Mann (63) stirbt bei Horror-Sturz

63-Jähriger stürzte über steiles Gelände.

Ein Rodelunfall im Gemeindegebiet von Nikolsdorf (Bezirk Lienz) hat für einen 63-jährigen Österreicher tödlich geendet.

In einer Linkskurve

Der Mann fuhr am Donnerstagnachmittag mit seiner Frau gemeinsam auf einer Rodel von der Rabantalm talwärts. In einer Linkskurve gerieten die beiden über den rechten Rand der Forststraße hinaus und stürzten über hohes Felsgelände sowie steiles Waldgelände ab. Der Ehemann erlitt beim Absturz tödliche Verletzungen, seine Frau wurde schwerstverletzt.

23-jährige Tochter und der 23-jährige Schwiegersohn

Aufsteigende Rodler setzten einen Notruf ab. Die 23-jährige Tochter und der 23-jährige Schwiegersohn des Ehepaares, die ebenfalls am Rodelausflug teilnahmen, leisteten Erste Hilfe. Der Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des 63-Jährigen feststellen.

Seine 58-jährige Gattin wurde mittels Tau geborgen und ins Spital überstellt. Die Angehörigen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Im Einsatz befanden sich die Bergrettung Lienz mit 22 Mitgliedern sowie zwei Alpinpolizisten, wie die Polizei Tirol am Freitag mitteilte.