Alles zu oe24VIP
Startseite E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie Mörwald kocht Stark in den Tag Unsere Tiere XXXLutz Best of Vienna
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Inland
  3. Chronik
  4. Tirol
rodeln bramberg
© wildkogel-arena

In Osttirol

Todesdrama beim Rodeln: Mann (63) stirbt bei Horror-Sturz

02.01.26, 07:21
Teilen

63-Jähriger stürzte über steiles Gelände. 

Ein Rodelunfall im Gemeindegebiet von Nikolsdorf (Bezirk Lienz) hat für einen 63-jährigen Österreicher tödlich geendet.

In einer Linkskurve  

Der Mann fuhr am Donnerstagnachmittag mit seiner Frau gemeinsam auf einer Rodel von der Rabantalm talwärts. In einer Linkskurve gerieten die beiden über den rechten Rand der Forststraße hinaus und stürzten über hohes Felsgelände sowie steiles Waldgelände ab. Der Ehemann erlitt beim Absturz tödliche Verletzungen, seine Frau wurde schwerstverletzt.

23-jährige Tochter und der 23-jährige Schwiegersohn 

Aufsteigende Rodler setzten einen Notruf ab. Die 23-jährige Tochter und der 23-jährige Schwiegersohn des Ehepaares, die ebenfalls am Rodelausflug teilnahmen, leisteten Erste Hilfe. Der Notarzt konnte jedoch nur mehr den Tod des 63-Jährigen feststellen.

Seine 58-jährige Gattin wurde mittels Tau geborgen und ins Spital überstellt. Die Angehörigen wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut. Im Einsatz befanden sich die Bergrettung Lienz mit 22 Mitgliedern sowie zwei Alpinpolizisten, wie die Polizei Tirol am Freitag mitteilte.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden