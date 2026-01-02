Alles zu oe24VIP
Erdbeben
© Getty

Bad Ischl

Erdbeben in Österreich

02.01.26, 06:06
In Oberösterreich hat sich in der Nacht auf Freitag ein schwaches Erdbeben der Magnitude 2,6 ereignet. 

Wie der Österreichische Erdbebendienst (GeoSphere Austria) bekannt gab, bebte die Erde im Raum Bad Ischl am Donnerstagabend um 22.41 Uhr.

Das Beben sei vereinzelt wahrgenommen worden. Schäden an Gebäuden sind keine bekannt und bei dieser Stärke nicht zu erwarten.

