Ukrainisches Parlament
© APA/AFP/ANDRII NESTERENKO (Symbolbild)

Laut Behörde:

Ukraine-Abgeordnete unter Korruptionsverdacht

27.12.25, 14:44
Teilen

Laut dem Antikorruptionsbüro wurden Ermittler an Durchsuchungen gehindert.

Kiew (Kyjiw). In der Ukraine ermittelt das Antikorruptionsbüro (NABU) gegen mehrere Abgeordnete des Landes wegen des Verdachts der Bestechlichkeit. Die Behörde erklärte am Samstag im Onlinedienst Telegram, sie habe eine "organisierte kriminelle Gruppe" mit amtierenden Parlamentsabgeordneten unter ihren Mitgliedern enttarnt, die für ihr Abstimmungsverhalten "systematisch illegale Vorteile" erhalten hätten.

NABU-Ermittler versuchten den Angaben zufolge deswegen, Büros von Parlamentsausschüssen zu durchsuchen. Sie seien aber von Sicherheitskräften daran gehindert worden.

Der erneute Korruptionsskandal trifft die Ukraine in einer wichtigen Phase des russischen Angriffskrieges. Für Sonntag ist ein Gespräch von Staatschef Wolodymyr Selenskyj mit US-Präsident Donald Trump über den US-Plan zur Beendigung des Ukraine-Krieges geplant. Zugleich steht die Ukraine militärisch weiter massiv unter Druck.

