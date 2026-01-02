Alles zu oe24VIP
Schwaz
In Müllraum abgelegt

Brand in Tiroler Wohnanlage offenbar durch Feuerwerksbatterien

02.01.26, 17:01
Nach dem Großbrand in einem Mehrparteienhaus in Schwaz in Tirol in der Silvesternacht, bei dem fünf Personen verletzt worden waren, steht offenbar die Ursache für das Feuer fest. 

Ermittlungen ergaben, dass der Brand von Feuerwerksbatterien ausging, die in einem Müllbehälter in einem ebenerdig gelegenen Müllraum entsorgt worden waren, bestätigte ein Polizeisprecher der APA am Freitag Medienberichte.

Wer die Feuerwerksbatterien, die abgebrannt aufgefunden wurden, dort abgelegt hatte, war indes weiter unklar und Gegenstand von Ermittlungen. Die zahlreichen Einsatzkräfte hatten Türen aufbrechen und Fenster einschlagen müssen, um die 17 Bewohner aus ihren Wohnungen zu holen. Mehrere Atemschutztrupps bekämpften das Feuer von innen und außen mit Drehleitern.

Betroffenen in einer Sporthalle versorgt

Eine 61-Jährige, eine 81-Jährige und ein 70-Jähriger wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht, zwei Polizisten wurden wegen Atembeschwerden ambulant behandelt. Neun Wohnungen in dem Haus waren nicht mehr zu benützen. Die Hausbewohner wurden zunächst in einer Sporthalle versorgt. Die Stadt Schwaz leitete unterdessen umfassende Hilfsmaßnahmen ein. Man wollte unter anderem den Betroffenen noch am Freitag eine finanzielle Überbrückungshilfe auszahlen.

