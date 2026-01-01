Feuer-Inferno in Tiroler Wohnanlage: Fünf Verletzte

Drei Bewohner und zwei Polizisten sind bei einem Brand in einem Mehrparteienhaus in Schwaz verletzt worden.

Das Feuer brach in der Nacht auf Donnerstag um 1.20 Uhr aus und entwickelte sich zu einem Großbrand in der Wohnanlage. Die Einsatzkräfte mussten Türen aufbrechen und Fenster einschlagen, um die Menschen aus ihren Wohnungen zu holen. Mehrere Atemschutztrupps bekämpften das Feuer von innen und außen mit Drehleitern, so der Bezirksfeuerwehrverband Schwaz.

© ZOOM.Tirol

Eine 61-Jährige, eine 81-Jährige und ein 70-Jähriger wurden verletzt ins Krankenhaus gebracht, zwei Polizisten wurden wegen Atembeschwerden ambulant behandelt, berichtete die Exekutive.

Die Feuerwehr löschte den Brand in rund 40 Minuten, 150 Feuerwehrleute mit 26 Fahrzeugen, Rettung und Polizei waren an dem Einsatz beteiligt. 17 Hausbewohner wurden in einer Sporthalle versorgt. Neun Wohnungen in dem Haus waren nicht mehr zu benützen.

Die Brandursache war vorerst unklar und wird ermittelt.