Kitzbühel: Lawine bei Streif verschüttet zwei Wintersportler

Am Silvestertag ereignete sich in der Nähe der legendären Streif in Kitzbühel ein Lawinenunglück. Zwei Wintersportler wurden teilweise verschüttet.

© FB

Am Mittwochmittag, 31. Dezember, ging in der Nähe der Skipiste in Kitzbühel eine Lawine ab. Das Unglück ereignet sich gegen 13 Uhr.

© GEPA

Unterhalb der Hausbergkante

Zwei Wintersportler wurden dabei zum Teil verschüttet. Laut der Tiroler Leitstelle wurden die beiden im Wald unterhalb der Hausbergkante verschüttet, wobei ihre Köpfe oberhalb der Schneedecke blieben.

Die Hausbergkante in Kitz:

© GEPA

Dies beruhigte den Schichtleiter, der mitteilte, dass die Situation nicht sofort lebensbedrohlich war.

Bergrettung und zwei Hubschrauber

Ein Zeuge des Vorfalls alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Bergrettung und zwei Hubschrauber waren schnell vor Ort, um die verschütteten Wintersportler zu bergen. Beide Opfer wurden mittlerweile geborgen. Die beiden Geretteten wurden noch an Ort und Stelle von Sanitätern und Ärzten betreut. Im

Eine weitere verletzte Person

Neben den zwei verschütteten gab es eine weitere verletzte Person. Die Verletzungen der drei Personen seien leicht bis mittelschwer. In Kitzbühel herrscht Lawinengefahrenstufe 1. Das bedeutet eigentlich: geringe Gefahr.

Ursache für Lawine unklar

Wie es zu der Lawine kam, war vorerst unklar. Weitere Personen dürften nicht betroffen gewesen sein.