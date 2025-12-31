Betrunkener Deutscher stürzt in Klamm, Helfer fällt hinterher

Ein Deutscher löste am Montagabend einen schwierigen Rettungseinsatz in St. Anton aus.

Ein 21-jähriger Berliner meinte es beim Après-Ski in St. Anton wohl etwas zu gut. Er war mit Bekannten auf einem Parkplatz und wollte sich offenbar in der Nähe erleichtern. Der Betrunkene stürzte dabei aber in eine Klamm.

Ein 22-jähriger Grazer, der gerade auf Urlaub in St. Anton war und den Berliner vom Studium kennt, bekam den Unfall mit und wollte helfen. Doch auch er rutschte ab und stürzte in die Klamm. Der Hang war zu steil. Der Geschäftsführer eines umliegenden Lokals verständigte daraufhin den Notruf.

Beide haben "schon einiges getankt"

Schließlich musste der ARA-Helikopter ausrücken, um die beiden aus dem steilen Gelände zu retten. Gegenüber dem "Merkur" schildert der Rettungspilot Oliver Waldschmidt, selbst ein Deutscher, den Rettungseinsatz: "Wir haben dann beide mit der Winde geborgen." Die Stromleitungen haben den Einsatz erschwert. Und: "Wir haben die beiden dann an einem Landeplatz in der Nähe wieder abgesetzt."

Die Männer blieben bei dem Vorfall übrigens unverletzt, waren allerdings unterkühlt. "Allerdings hatte der Berliner ziemliche Probleme mit seiner Muttersprache“, so der Pilot. „Die beiden kennen sich offenbar vom Studium und haben sich in St. Anton getroffen.“ Laut Waldschmidt hatten beide offenbar "schon einiges getankt".