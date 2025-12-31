Neujahrsvorsätze: Weniger träumen von Urlaub, mehr wollen sparen

Eine oe24-Umfrage zeigt, was sich die Leute für 2026 vornehmen.

Die angespannte wirtschaftliche Lage spiegelt sich auch in den Neujahrsvorsätzen der Österreicherinnen und Österreicher wider. Statt Urlaub und mehr Freizeit wollen die Leute eher wieder mehr sparen. Das zeigt eine Market-Institut-Umfrage im Auftrag von oe24.

Der Top-Neujahrsvorsatz ist auch heuer wie schon im Vorjahr wieder "Gesünder und bewusster leben". 41 Prozent, und damit drei Prozentpunkte mehr als 2024, nehmen sich das vor.

Vorsatz 2024 2025 Differenz Einige Kilogramm abnehmen 35 31 -4 Mehr Geld sparen 25 29 4 Gesünder und bewusster leben 38 41 3 Mehr auf gesunde Ernährung achten 36 34 -2 Mehr auf den Umweltschutz achten 12 10 -10 Wieder einmal auf Urlaub fahren 26 21 -5 Mehr Sport betreiben 35 33 -2 Verbesserungsarbeiten im eigenen Heim 24 18 -6 Mit der Familie mehr Zeit verbringen 30 28 -2 Sich weiterbilden, informieren 18 21 3 Sich selbst etwas verwöhnen 29 22 -7 Sich mehr Freizeit gönnen 23 18 -5 Die sozialen Kontakte mehr pflegen 31 28 -3 Zum Rauchen aufhören 6 7 1 Sich beruflich (schulisch) mehr engagieren 7 6 -1 Die eigene Freizeit sinnvoller gestalten 27 25 -2 Weniger Autofahren 6 3 -3 Weniger Alkohol trinken 8 11 3 Anderen Menschen helfen (z.B. Spenden) 12 11 -1 Auf andere mehr Rücksicht nehmen 9 9 0 Sich um die Verwandtschaft kümmern 12 13 1 Sich beruflich verändern 9 10 1 Weniger Zeit mit dem Handy verbringen * 17 -1

*) nicht abgefragt in 2024

Etwas weniger oft nehmen sich die Österreicherinnen und Österreicher heuer hingegen das Abnehmen vor. Statt 35 Prozent setzen 2025 "nur" 31 Prozent darauf. Auch die Vorsätze "auf Urlaub fahren" (-5 auf 21 %), "sich etwas verwöhnen" (-7 auf 22 %) oder "sich mehr Freizeit gönnen" (-5 auf 18 %) sind heuer nicht so sehr im Trend. Stattdessen wollen die Österreicherinnen und Österreicher mehr sparen (+4 auf 29 %), sich weiterbilden (+3 auf 21 %) und weniger Alkohol trinken (+3 auf 11 %).