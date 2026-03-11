Alles zu oe24VIP
Heinz Lederer
© APA/GEORG HOCHMUTH

ORF-Krise

Weißmann-Rücktritt: Heute Showdown im Stiftungsrat

11.03.26, 23:35
ORF-Stiftungsrat tagt heute. 

Im ORF-Stiftungsrat dürfte es heute heiß her gehen. Stiftungsratschef Heinz Lederer sowie sein Stellvertreter Gregor Schütze kündigten bereits im Voraus an, eine "umfassende Aufklärung" der Causa Roland Weißmann in die Wege zu leiten.

Heute soll jedenfalls die ORF-Radiodirektorin Ingrid Thurnher mit der vorläufigen Geschäftsführung betraut werden. Eine offizielle Ausschreibung für den Generaldirektor-Posten bis zum Jahresende soll es "unverzüglich" geben. Eine zweite Ausschreibung ist dann für die turnusmäßige Wahl im August für die Funktionsperiode 2027 bis 2031 geplant. 

Vor allem der von der FPÖ entsandte Stiftungsrat Peter Westenthaler dürfte heute ordentlich Druck machen. "Was bisher zum ORF-Skandal rund um den erzwungenen Rücktritt des ORF-Generaldirektors bekannt wurde, ist nur die Spitze eines gewaltigen Skandaleisbergs", kündigte er bereits an. 

Er forderte im Vorfeld zudem eine Anhörung von Weißmann im Stiftungsrat. Lederer lehnte das allerdings ab.

