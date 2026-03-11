"Racheakt!" Rosam outet, wer hinter Weißmann-Intrige stecken soll

PR-Guru Wolfgang Rosam lässt auf oe24.TV eine Bombe platzen: Er nennt den Namen jenes ORF-Managers, der mutmaßlich hinter der Intrige gegen Roland Weißmann stecken soll.

Es ist DAS bestimmende Thema: Der Rücktritt von Roland Weißmann als ORF-Chef wegen des Vorwurfs der sexuellen Belästigung. Seit Tagen wird nicht nur im ORF heftig über die wahren Hintergründe der Causa diskutiert. Demnach soll es sich um eine ORF-Intrige handeln. Jene Frau, die die Vorwürfe gegen Weißmann erhebt, soll nämlich ein Nahverhältnis mit einem langjährigen ORF-Spitzenmanager haben, dessen üppige Pensionsregelung Weißmann aufgehoben hat. Brisant: Der Anwalt des Weißmann-Gegenspielers ist auch jener Rechtsvertreter, der die Frau vertritt, die Weißmann beschuldigt.

Rosam nennt erstmals Pius Strobl in Causa Weißmann

Auf oe24.TV outet PR-Profi Wolfgang Rosam nun den Namen jenes Mannes, der mutmaßlich hinter der Weißmann-Intrige stecken soll: "Ich höre Gerüchte, dass das ein Racheakt war und es sich um alte Rechnungen handelt, die hier aufgerechnet werden. Warum sagt man nicht, das ist der Herr Pius Strobl", so Rosam im Interview mit Isabelle Daniel. Nachsatz: "Und der Herr Pius Strobl könnte ja auch an die Öffentlichkeit gehen und sagen, er hat damit nichts zu tun." Strobl - für den die Unschuldsvermutung gilt - war im ORF jahrelang Kommunikationschef und später für "Licht ins Dunkel" zuständig und als Facility Manager auch Mastermind des neuen ORF-Newsrooms.

Roland Weißmann & Pius Strobl © Karl Schöndorfer

"Warum gerade jetzt?"

Rosam glaubt beim Zeitpunkt der Veröffentlichung der Causa Weißmann jedenfalls nicht an einen Zufall: "Der nächste Strang ist, dass in wenigen Wochen der ORF-Generaldirektor gewählt wird. Warum passiert nach vier Jahren genau jetzt etwas vor so einer entscheidenden hochpolitischen Entscheidung, genau dieses Outing. Warum gerade jetzt? Das hätte ja auch vor einem, vor zwei, vor drei, vor vier Jahren, am besten gleich danach kommen können. Aber gut, ich will da niemanden belehren. Es sind viel zu heikle Themen."

"Mir passt das nicht, wie hier gemauschelt wird"

"Wir reden hier vom ORF, das ist eine öffentlich-rechtliche Anstalt, die uns allen gehört, wir zahlen Gebühren, wir haben ein Anrecht darauf zu erfahren, was hinter den Kulissen passiert. Ich trete hier auch als Bürger und als Gebührenzahler an und sonst habe ich überhaupt kein Mandat und keine Motivation, irgendjemandem etwas Böses oder was anderes zu sagen oder zu tun. Aber mir passt das nicht, wie schon wieder mal gemauschelt wird", so Rosam auf oe24.TV.