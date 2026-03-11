Eissaison 2026 in Wien: Diese Eissalons haben bereits geöffnet

Für alle, die schon sehnsüchtig darauf gewartet haben, gibt es gute Neuigkeiten: Viele der beliebtesten Eissalons in Wien haben ihre Pforten bereits geöffnet. Wir verraten Ihnen, wo Sie ab sofort Ihre Lieblingssorten schlecken können.

Der März zeigt sich von seiner besten Seite und ganz Wien zieht es nach draußen. Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen, und was gibt es Schöneres, als das bunte Treiben der Stadt mit einem Eis zu beobachten? Egal, ob Sie Team "Klassiker" (Schoko, Vanille, Erdbeere) sind oder Sie sich lieber durch ausgefallene Kreationen wie Basilikum-Zitrone, Mohn und vegane Sorten kosten: Diese Eissalons haben für jeden Geschmack etwas zu bieten.

Ab sofort geöffnet: Hier gibt es jetzt schon Eis

© Getty Images

In vielen Bezirken hat das Warten bereits ein Ende: Diese Salons haben bereits für euch geöffnet:

Zanoni & Zanoni, 1010 Wien

La Gelateria Italiana, 1010 Wien

Eis-Greissler (1010, 1030, 1060, 1070)

Veganista (1010, 1020, 1030, 1050, 1060,1070, 1090, 1130, 1190)

Eiskarussel, 1030 Wien

Gelati da Salvo, 1190 Wien

Eissalon Trento Bortolotti, 1220 Wien

Castillo's Eis & Bar, 1040 Wien

Zuckero, 1080 Wien

Gelato Carlo, 1080 Wien

Eissalon Grassi, 1110 Wien

Gelateria Gamba, 1120 Wien

Schoko & Fiocco Eismanufaktur, 1130 Wien

Gefrorenes, 1180 Wien

Limoncello Eis & Café, 1190 Wien

Fonza, 1190

Gelati Serafini, 1200 Wien

Perugini Eissalon, 1210 Wien

Eissalon Dolce Vita, 1210 Wien

Die Eismacherei, 1220 Wien

Save the Date: Diese Eissalons öffnen demnächst

© Getty Images

Einige der ganz großen Traditionsbetriebe lassen uns noch ein paar Tage zappeln, bevor sie in die Saison 2026 starten. Besonders auf den legendären Eissalon Tichy in Favoriten warten viele Fans sehnsüchtig. Markieren Sie sich diese Termine fett im Kalender:

Eissalon Tichy, 1100 Wien, 13. März

Ciao Bella, 1030 Wien, 5. April

Eissalon am Schwedenplatz, 1010 Wien, 13. März

Besonders beim Tichy am Reumannplatz wird der Ansturm auf die berühmten Eismarillenknödel zum Saisonstart wieder groß sein.