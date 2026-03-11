Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Cooking
Cooking
Startseite Backen & Desserts Fisch & Fleisch Gourmet News International Lokaltipps Österreich Stars Cooking Veggie & Vegan Drinks
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Stark in den Tag Mein Geld Meine Energie Mörwald kocht XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Cooking
  3. Gourmet-News
Eissaison 2026 in Wien: Diese Eissalons haben bereits geöffnet
© Getty Images

Erste Kugel

Eissaison 2026 in Wien: Diese Eissalons haben bereits geöffnet

11.03.26, 12:32
Teilen

Für alle, die schon sehnsüchtig darauf gewartet haben, gibt es gute Neuigkeiten: Viele der beliebtesten Eissalons in Wien haben ihre Pforten bereits geöffnet. Wir verraten Ihnen, wo Sie ab sofort Ihre Lieblingssorten schlecken können.

Der März zeigt sich von seiner besten Seite und ganz Wien zieht es nach draußen. Die Tage werden länger, die Temperaturen steigen, und was gibt es Schöneres, als das bunte Treiben der Stadt mit einem Eis zu beobachten? Egal, ob Sie Team "Klassiker" (Schoko, Vanille, Erdbeere) sind oder Sie sich lieber durch ausgefallene Kreationen wie Basilikum-Zitrone, Mohn und vegane Sorten kosten: Diese Eissalons haben für jeden Geschmack etwas zu bieten. 

Ab sofort geöffnet: Hier gibt es jetzt schon Eis

Eissaison 2026 in Wien: Diese Eissalons haben bereits geöffnet
© Getty Images

In vielen Bezirken hat das Warten bereits ein Ende:  Diese Salons haben bereits für euch geöffnet:

  • Zanoni & Zanoni, 1010 Wien
  • La Gelateria Italiana, 1010 Wien
  • Eis-Greissler (1010, 1030, 1060, 1070)
  • Veganista (1010, 1020, 1030, 1050, 1060,1070, 1090, 1130, 1190)
  • Eiskarussel, 1030 Wien
  • Gelati da Salvo, 1190 Wien
  • Eissalon Trento Bortolotti, 1220 Wien
  • Castillo's Eis & Bar, 1040 Wien
  • Zuckero, 1080 Wien
  • Gelato Carlo, 1080 Wien
  • Eissalon Grassi, 1110 Wien
  • Gelateria Gamba, 1120 Wien
  • Schoko & Fiocco Eismanufaktur, 1130 Wien
  • Gefrorenes, 1180 Wien
  • Limoncello Eis & Café, 1190 Wien
  • Fonza, 1190
  • Gelati Serafini, 1200 Wien
  • Perugini Eissalon, 1210 Wien
  • Eissalon Dolce Vita, 1210 Wien
  • Die Eismacherei, 1220 Wien

Lesen Sie auch

Save the Date: Diese Eissalons öffnen demnächst 

Eissaison 2026 in Wien: Diese Eissalons haben bereits geöffnet
© Getty Images

Einige der ganz großen Traditionsbetriebe lassen uns noch ein paar Tage zappeln, bevor sie in die Saison 2026 starten. Besonders auf den legendären Eissalon Tichy in Favoriten warten viele Fans sehnsüchtig. Markieren Sie sich diese Termine fett im Kalender: 

  • Eissalon Tichy, 1100 Wien, 13. März
  • Ciao Bella, 1030 Wien, 5. April
  • Eissalon am Schwedenplatz, 1010 Wien, 13. März

Besonders beim Tichy am Reumannplatz wird der Ansturm auf die berühmten Eismarillenknödel zum Saisonstart wieder groß sein.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Top Magazin-Stories

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen