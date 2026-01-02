Lift kaputt: Skifahrer müssen zu Fuß auf den Berg

Ein ungewöhnliches Video vom Silvestertag sorgt derzeit in den sozialen Netzwerken für Aufsehen. Eine deutsche Urlauberin filmte mehrere Skifahrer, die auf einer Skipiste im Salzburger Pongau zu Fuß bergauf marschieren.

Die Aufnahmen gingen auf Instagram viral und wurden inzwischen fast neun Millionen Mal angesehen sowie zehntausendfach geteilt und geliked.

Die Szene, die an eine regelrechte Völkerwanderung erinnert, entstand am Sonntagskogel bei Wagrain. Zu sehen ist die Piste am 4er-Sessellift Nummer 3, der am 31. Dezember 2025 gegen 11 Uhr seinen Betrieb eingestellt hatte. Eineinhalb Stunden lang stand der Lift still, wodurch die Verbindung in Richtung Wagrain unterbrochen war.

„Da fällt dein Verbindungslift nach Wagrain aus und du musst nach Hause laufen“, schrieb die Urlauberin zu ihrem Video. Dazu ergänzte sie: „Sessellift ausgefallen, also alle im Gänsemarsch den Berg hoch.“ Viele Wintersportler entschieden sich offenbar aus Ungeduld dazu, ihre Skier in die Hand zu nehmen und den Anstieg zu Fuß zu bewältigen – ein Anblick, der selbst erfahrene Skifahrer staunen ließ.

Gegenüber dem Portal „5 Minuten“ schilderte die Urlauberin die Situation im Nachhinein gelassen. Man habe ihnen mitgeteilt, dass der Lift nicht fahre und niemand mitfahren könne. „War alles halb so wild“, sagte sie. „Aber manche konnten halt nicht abwarten und sind hoch gelaufen.“