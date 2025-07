Hulapalu in der Ostbucht: Gabalier kommt zurück!

Andreas Gabalier bringt am 4. Juli 2026 sein einzigartiges Open-Air-Spektakel nach Klagenfurt.

Kärnten. Am 4. Juli 2026 verwandelt sich die Klagenfurter Ostbucht wieder in ein riesiges Open-Air-Stadion: Volks-Rock’n’Roller Andreas Gabalier kehrt mit einem Konzert der Superlative zurück an den Wörthersee. Mit seinem Mix aus Tradition, Rock und Emotion begeistert der gebürtige Steirer seit Jahren tausende Fans – und sorgt auch diesmal wieder für Gänsehaut und Stimmung pur.

Unter dem Motto „Ein Hulapalu auf uns!“ tourt Gabalier durch Deutschland und Österreich, bevor er die Bühne in Klagenfurt erobert. Tickets für das Gabalier-Konzert sowie alle weiteren Veranstaltungen in der Ostbucht sind ab sofort erhältlich unter www.ip-media.tv.