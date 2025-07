Illusion in der ersten Reihe: Close-Up-Premiere begeistert Promis im Prater

Die Magic World Vienna begeistert mit einem neuen Showformat - direkt beim Wiener Riesenrad im Prater.

Der Wiener Prater ist um eine Attraktion reicher: Am Montagabend feierte die Magic World Vienna die Premiere ihres neuen Showformats und präsentierte damit ein weltweit einzigartiges Konzept erstmals in der Bundeshauptstadt. Internationale Close-Up-Magie auf Weltmeister-Niveau – hautnah erlebbar in einem intimen Rahmen.

Ganz nah dran

Nur fünf ansteigende Sitzreihen trennen das Publikum von den Zauberkünstlern, maximal 54 Gäste kommen in den Genuss dieser besonderen Vorstellung. „Close-Up Magie ist die ursprünglichste und unmittelbarste Form der Zauberkunst – faszinierende Illusionen, die direkt vor den Augen der Zuschauer, oft sogar in ihren eigenen Händen geschehen. Ohne große Bühnenbilder, Requisiten oder technische Effekte zählt hier allein das Können, die Fingerfertigkeit und die magische Präsenz der Künstler", erklärt Lucca Lucian.





emeinsam mit Ehefrau Anca steht er selbst an der Spitze der internationalen Magierszene und hält aktuell den Titel der Weltmeister der Mentalmagie. Vor rund einem Jahr gründete das Paar das Magietheater am Riesenradplatz.

Beatrice Turin staunte. © Jürgen Hammerschmid

Pure Magie

Die neue Close-Up-Bühne verspricht 60 Minuten Magie pur – ohne Ablenkung, ohne Netz und doppelten Boden. Die Gäste dürfen sich auf ein intensives und verblüffendes Erlebnis freuen, wie es sonst nur bei privaten Auftritten der absoluten Magier-Elite möglich ist.

Begeistert zeigten sich bei der Premiere auch prominente Gäste: Soul-Diva Dorretta Carter, Model Beatrice Turin sowie Schauspielerin Konstanze Breitebner ließen sich von der magischen Atmosphäre in den Bann ziehen.

Mit der Close-Up-Show setzt die Magic World Vienna neue Maßstäbe in der heimischen Zauberszene – und macht den Prater einmal mehr zum Schauplatz großer Illusionen.